Deleon地產研討會2月16日免費開講

報名參加2/16/23 地產研討會，請掃描二維碼

隨著利率上漲，矽谷 的房地產 發生了極大的變化，此時打算售屋之賣家們，將面臨非常大的挑戰，但您是否知道，現階段也有許多令人振奮的機會，您想深入了解嗎？歡迎出席2月16日（周四）晚間6至8時，由Deleon舉辦之免費地產研討會，地點：ShowPlace Icon Theatre，2575 California Street, #90 Mountain View。

報名請掃描二維條碼，即可參加，本講座僅限潛在客戶，謝絕專業房地產經紀參加。

訂名「房地產市場現階段售房的挑戰與機遇」的這場免費地產研討會，將由德立昂首席執行官Michael Repka 親自主持，會中他將針對時下的房地產市場,詳細剖析並教導售屋技巧，幫助您以最大化的銷售價格，順利的出售您的愛屋。

總公司位於柏阿拉圖市的德立昂地產公司，曾多次獲得北加州 、全加州房地產銷售冠軍之殊榮，經由德立昂出售的住宅，經常都可以賣出非常好的價格，不僅如此，大部分的住宅也都可以在極短的時間售出。

為什麼能有這麼高的售屋效率？主要原因來自徳立昂堅強的售屋團隊，優秀的室內設計師、長期合作的施工團隊，先將售屋打造出完美的賣相，接著由攝影師、3D動畫人員、文案設計、專業推廣團隊，客製化為賣家設計全方位售屋廣告，在平面、網路、視頻、MLS、及社交媒體上推廣，如此超強力度的售屋營銷，不難收「事半功倍」之神效。

德立昂一本「客戶第一」之宗旨，永遠將客戶的利益放在第一位。服務於德立昂的所有經紀，都是領取公司固定薪資，而不是靠買屋賣屋賺取佣金的。所以他們在為客服務時，一定會站在客戶端，為客戶認真把關每一個售屋環節，直至房屋順利售出為止。