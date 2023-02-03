我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極端寒流襲東北部 緬因州現最低-65℉ 周日回溫

「第三類接觸」傳奇女星83歲辭世 死訊藏近1個月

貴騰賭場大酒店體驗精彩抽獎活動

工商訊
貴騰大賭場座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠，鑲嵌於連綿起伏的丘陵。
貴騰大賭場座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠，鑲嵌於連綿起伏的丘陵。

隨和親朋好友一起光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地！在2月24日星期五，舉辦Gucci大抽獎，晚上8點至11點每小時抽獎。晚上8點，將有10位$1,000免費老虎機遊戲獎賞贏家。晚上9點，將有10位$2,500免費老虎機遊戲獎賞贏家。晚上10點，保證抽出2位奢華名牌包和旅行套裝贏家！另外，還有10位$1,000免費老虎機遊戲獎賞贏家！晚上11點，將有2位$10,000免費老虎機遊戲獎賞贏家！別錯過贏得大獎的好機會！

除了精彩的抽獎活動外，貴騰賭場大酒店將參加2月4日星期六下午五點十五分隆重舉行的2023年舊金山農曆新年大遊行。歡迎大家前來參觀我們的花車巡遊並與我們互動！詳情請與我們聯繫。

貴騰大賭場擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和頂級SPA，並設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克等刺激博彩。以及3,000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克。

還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。 貴騰大賭場 9,000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300 台角子老虎機和視頻撲克。 現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的博彩遊戲。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani所推出的Tony’s of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食，任君選擇，必定令你樂而忘返。所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入吧！

貴騰大賭場 (Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com，或致電：707-588-7100。

美食 遊行 加州

上一則

推特被要求改建築許可證 總部或能設床位

延伸閱讀

費城 LIVE! CASINO & HOTEL 大賭場　喜迎兔年 推出鴻運菜譜

費城 LIVE! CASINO & HOTEL 大賭場　喜迎兔年 推出鴻運菜譜
賓州 Wind Creek Bethlehem 賭場　祥獅獻瑞 迎新春博好彩

賓州 Wind Creek Bethlehem 賭場　祥獅獻瑞 迎新春博好彩
紐約賭場執照新提案 落腳聯合國旁

紐約賭場執照新提案 落腳聯合國旁
紐約卡茨基爾雲頂世界暢玩百家樂及牌九賭桌

紐約卡茨基爾雲頂世界暢玩百家樂及牌九賭桌
花旗球場開發 華社籲與法拉盛互補

花旗球場開發 華社籲與法拉盛互補

熱門新聞

檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）

郵包竊盜頻傳 華人兩個月被偷三次 直呼受夠了

2023-01-31 19:03
「獅」口餘生 灣區母親勇救五歲兒。（取自GoFundMe）

5歲兒突被山獅撲倒撕咬 金山灣區媽衝上前英勇救兒

2023-02-02 00:32

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母