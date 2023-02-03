貴騰賭場大酒店體驗精彩抽獎活動

貴騰大賭場座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠，鑲嵌於連綿起伏的丘陵。

隨和親朋好友一起光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地！在2月24日星期五，舉辦Gucci大抽獎，晚上8點至11點每小時抽獎。晚上8點，將有10位$1,000免費老虎機遊戲獎賞贏家。晚上9點，將有10位$2,500免費老虎機遊戲獎賞贏家。晚上10點，保證抽出2位奢華名牌包和旅行套裝贏家！另外，還有10位$1,000免費老虎機遊戲獎賞贏家！晚上11點，將有2位$10,000免費老虎機遊戲獎賞贏家！別錯過贏得大獎的好機會！

除了精彩的抽獎活動外，貴騰賭場大酒店將參加2月4日星期六下午五點十五分隆重舉行的2023年舊金山農曆新年大遊行 。歡迎大家前來參觀我們的花車巡遊並與我們互動！詳情請與我們聯繫。

貴騰大賭場擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和頂級SPA，並設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克等刺激博彩。以及3,000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克。

還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。 貴騰大賭場 9,000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300 台角子老虎機和視頻撲克。 現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的博彩遊戲。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani所推出的Tony’s of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食 ，任君選擇，必定令你樂而忘返。所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入吧！

貴騰大賭場 (Graton Resort & Casino)座落於北加州 極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com，或致電：707-588-7100。