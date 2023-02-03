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野花牌綠蜂膠淨濃度高達85%國際GMP認 證

工商訊
「野花牌」綠蜂膠淨濃度最高，絕不含酒精，絕無蜂臘、不分層、不沈澱，國際GMP認證，在很多國家早成為巴西極品綠蜂膠的代名詞。
「野花牌」綠蜂膠淨濃度最高，絕不含酒精，絕無蜂臘、不分層、不沈澱，國際GMP認證，在很多國家早成為巴西極品綠蜂膠的代名詞。

隨著美國、巴西日本、歐洲等世界各地科學家對于蜂膠的深入研究，蜂膠的價值和奇异功效逐步獲得人們的認識與肯定。Apiario Silvestre公司成立於1982年，是巴西也是世界上最早開始致力于蜂膠産品研究開發與生産的公司。于1986年率先通過巴西聯邦農業部的認證，幷聘請國際最權威的聖保羅大學生物學博士、昆蟲學博士、食品科學碩士Dr. Esther Margarida A.F. Bastos擔任其公司首席科學家。

該公司不斷將科學家們的科研成果産業化，在業界率先推出專有技術--無酒精超臨界超高類黃酮萃取方案，幷開發出多種具有神奇療效的蜂膠産品。産品技術的不斷領先與創新成爲Apiario Silvestre的無盡追求，幷以此獲得了整個業界的高度認可與尊敬。

蜂膠是蜜蜂采集膠源性植物的樹脂摻和其上顎腺及蠟腺分泌物，經蜜蜂反復加工塗到蜂巢入口、內壁，以保持巢內相對無菌狀態的膠狀物質。蜂膠是一種稀有的、珍貴的蜂産品。一般情况下，每群蜂在采膠期每天只能産0.2克左右。

蜂膠是由樹脂、蜂蠟、精油、與花粉組成的混合物。綠蜂膠中，含有許多具抗氧化作用的類黃酮(flavonoids)。目前已經分離確認的就有二十餘類；其它還含有三百多種天然成分，三十多種脂肪酸及二十多種氨基酸、十多種帖烯類化合物，以及鋅等三十多種礦物質、維生素P等多種維生素、胰蛋白酶等多種活性物質。

由于蜂膠的主要成分是蜜蜂所采集到的樹脂物質，因此所采集的樹種或地區若有不同即會直接影響到蜂膠的品質。原始無污染的生長環境，是選擇蜂膠的首要條件。而且巴西綠蜂膠品質被世界公認最好。

日本著名醫學家山本倫大說：「蜂膠是上天通過蜜蜂給人類帶來的至高無上的仙丹！」但是市面上銷售的蜂膠良莠不齊，價格也不相等。巴西綠蜂膠一向著稱于世，而Apiario Silvestre生産的「野花牌」綠蜂膠淨濃度最高(達85％)絕不含酒精，絕無蜂臘、不分層、不沈澱，國際GMP認證，在很多國家早成爲巴西極品綠蜂膠的代名詞。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888，野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理，北美免費長途:1-866-690-4888，Email：[email protected]，訂購網站：www.bpropolis.com。歡迎訪問，祝您健康！

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