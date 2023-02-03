長榮航空舊金山分行總主任一職由吳駿杰接任

長榮航空舊金山總主任吳駿杰（右立者），月前親自拜訪世界日報副社長楊大德（左立者）。

長榮 航空美國總分公司，舊金山 分公司新任總主任吳駿杰(Steven Wu)1月3日到任，特別撥冗前往世界日報拜訪楊大德副社長，今接受訪問時表示，長榮航空將於今年5月14日起恢復每曰三班直航台北航班，以加強服務北加州旅客。

吳駿杰畢業於台灣國立中央大學法語系，1995年進入台灣長榮航空公司服務，從地勤開始做起。2000年負笈來美就讀於密西根大學並取得MBA學位，2003年學成歸國後，再度返回長榮航空服務迄今。他曾任職於長榮航空營業部、企劃室、航線 效益管理部等部門。

調任舊金山之前，曾二次外派，分別是2009至2012任職於長榮航空休士頓分公司，及2014至2019年，服務於長榮航空菲律賓馬尼拉分公司總主任。

他表示2023年3月30日，長榮航空將再添菲律賓新航點，開航克拉克航班，克拉克機場距離馬尼拉機場僅80餘公里，台北至克拉克航線的開闢，不僅可以縮短呂宋島北部旅客前往馬尼拉搭機的時間，更可以大幅度舒緩馬尼拉航線機位的需求，這條新開闢的航線，同時也可以增加北美旅客經台灣轉機前往菲律賓的便利性。

克拉克新航點，是長榮航空在菲律賓繼馬尼拉、宿霧後第三個航點。

吳駿杰也表示，長榮航空舊金山往返台北航線，將在今年5月14日恢復至疫情之前水準，每天三班直航台灣桃園機場，配合旺季到來，以因應日益增長的返鄉人潮。