天河大賭場熱情貼心款待服務 廣邀前往體驗

粵港茶樓「俏龍軒」，現已進駐「天河大賭場」內。

為了配合慶祝農曆新年及令玩家們過上一個娱快的假期，剛開業不久的 「天河大賭場」近日推出一系列貼心優惠活動，十分討好前往娱樂的人士，也獲得一緻好評。首先是1月29日（星期日）大年初八上午8時到晚上8時的活動，所有通過老虎機和桌面遊戲賺滿88個級別積分的「天河」會員，即可在賭場內任何的活動推廣亭刷刷他們的「天河貴賓會員卡」及領取獎品！

「天河大賭場」致力於為客人提供熱情貼心的款待服務，他們廣邀民衆前往體驗 2,000多台最熱門的老虎機和80多種桌面遊戲的樂趣。

另外，「天河大賭場」隆重宣佈萬眾期待、享譽灣區 的粵式點心茶樓「俏龍軒」經已盛大開業。名廚Willie Ng先生掌管的「Palette Group」公司與「天河」聯袂協作，成功地將這間鼎鼎有名的飲茶餐廳帶到了Elk Grove市。

作為灣區食客至愛的粵港茶樓「俏龍軒」，現已進駐於「天河大賭場」內，提供多款靚茶種類、粵式精緻點心、特色火鍋、精美小炒及各種不同麵食選擇等等，於「俏龍軒」及「鯉魚門」休閒快餐均有供應。「俏龍軒」提供美味點心精選，讓您食得滋味。

如欲瞭解更多詳情及預訂座位請登錄：Skyriver.com/dining-and-drinks/dragonbeaux。「天河貴賓會員卡」是北加州 眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於 Free Play 或作餐飲付費。

現在成為「天河貴賓會員卡」會員，可以立即獲得$20 Free Play作為開設會員帳戶的獎賞，只需要在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓會員卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機 在線上註冊登記。