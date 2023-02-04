中國信託銀行新春優惠定存可達4.39%年利率

中國信託銀行在灣區設有多間分行，圖為位於南灣庫比蒂諾市的分行。

中國信託銀行（CTBC Bank）推出11個月定存最高可達4.39%年利率，幫助您達成兔年儲蓄目標。

中國信託銀行(CTBC Bank USA)非常感謝社區客戶30多年來長期的支持，為持續提供一流及專業的銀行服務，中國信託銀行於2022年成功的跨越另一個里程碑。在此很高興的宣佈中國信託銀行去年於南加州 區域開設了四家實體新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯以及核桃市。

中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人 銀行的第一品牌。目前全美共有19家分行遍及加州、紐約州及紐澤西州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡 、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。