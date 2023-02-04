中國信託銀行新春優惠定存可達4.39%年利率
中國信託銀行（CTBC Bank）推出11個月定存最高可達4.39%年利率，幫助您達成兔年儲蓄目標。
中國信託銀行(CTBC Bank USA)非常感謝社區客戶30多年來長期的支持，為持續提供一流及專業的銀行服務，中國信託銀行於2022年成功的跨越另一個里程碑。在此很高興的宣佈中國信託銀行去年於南加州區域開設了四家實體新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯以及核桃市。
中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前全美共有19家分行遍及加州、紐約州及紐澤西州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。
中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。
中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。
民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。
中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。
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