我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擊落中國偵察氣球 AIM-9X飛彈厲害在哪？

極端寒流創低溫 新罕州華盛頓山-108℉ 比火星還冷

中國信託銀行新春優惠定存可達4.39%年利率

工商訊
中國信託銀行在灣區設有多間分行，圖為位於南灣庫比蒂諾市的分行。
中國信託銀行在灣區設有多間分行，圖為位於南灣庫比蒂諾市的分行。

中國信託銀行（CTBC Bank）推出11個月定存最高可達4.39%年利率，幫助您達成兔年儲蓄目標。

中國信託銀行(CTBC Bank USA)非常感謝社區客戶30多年來長期的支持，為持續提供一流及專業的銀行服務，中國信託銀行於2022年成功的跨越另一個里程碑。在此很高興的宣佈中國信託銀行去年於南加州區域開設了四家實體新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯以及核桃市。

中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前全美共有19家分行遍及加州、紐約州及紐澤西州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

華人 加州 新加坡

上一則

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

延伸閱讀

中國信託 祝華人財源滾滾

中國信託 祝華人財源滾滾
玉兔迎春歲月新 中國信託銀行與世報一同歡慶春節

玉兔迎春歲月新 中國信託銀行與世報一同歡慶春節
世界日報「新春嘉年華」眾人同慶 精彩紛呈

世界日報「新春嘉年華」眾人同慶 精彩紛呈
核桃市鑽石吧 助受傷警校生

核桃市鑽石吧 助受傷警校生
旅遊巴士60號公路車禍 3人就醫

旅遊巴士60號公路車禍 3人就醫

熱門新聞

圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）

郵包竊盜頻傳 華人兩個月被偷三次 直呼受夠了

2023-01-31 19:03

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光