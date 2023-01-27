頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House

柏拉阿圖黃金地段，擁有獨特牧場式風格時尚好屋，本周六、日下午開放參觀。

位於柏拉阿圖黃金地段，擁有獨特牧塲式風格的一幢時尚好屋，本周六、日（ 1月28及29日二天）下午1時至4時30分開放參觀，免費拿鐵咖啡 招待，歡迎有意入住柏市的讀者，踴躍前往。

柏市因地理環境優良，再加上擁有北加卅獨一無二的優良學區 ，一向是華人購屋，首選之區。由CB Top 1%資深地產經紀Annie , 為大家推薦的這幢好屋，環境非常優良，三房二浴，客房配套齊全，建地1959呎，占地7897呎，新裝璜，新漆，寬敞明亮的客㕔，全新廚房、電器、典雅木地板、地暖系統。

步行距離即可到達Midtown 購物中心，近圖書館、各高科技中心及101高速公路，交通便利，出入通暢。

要價$3,388,000，地址：717 Garland Drive., Palo Alto CA 94303。

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