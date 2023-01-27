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頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House

工商訊
柏拉阿圖黃金地段，擁有獨特牧場式風格時尚好屋，本周六、日下午開放參觀。
柏拉阿圖黃金地段，擁有獨特牧場式風格時尚好屋，本周六、日下午開放參觀。

位於柏拉阿圖黃金地段，擁有獨特牧塲式風格的一幢時尚好屋，本周六、日（ 1月28及29日二天）下午1時至4時30分開放參觀，免費拿鐵咖啡招待，歡迎有意入住柏市的讀者，踴躍前往。

柏市因地理環境優良，再加上擁有北加卅獨一無二的優良學區，一向是華人購屋，首選之區。由CB Top 1%資深地產經紀Annie , 為大家推薦的這幢好屋，環境非常優良，三房二浴，客房配套齊全，建地1959呎，占地7897呎，新裝璜，新漆，寬敞明亮的客㕔，全新廚房、電器、典雅木地板、地暖系統。

步行距離即可到達Midtown 購物中心，近圖書館、各高科技中心及101高速公路，交通便利，出入通暢。

要價$3,388,000，地址：717 Garland Drive., Palo Alto CA 94303。

Annie及其地產團隊，專精買賣房屋，誠懇負責，深受客戶喜愛。專業誠信外並為客戶提供多項免費服務，包括：免費房屋檢測及蟲害報告、免費專業室內設計師諮詢服務、免費專案經理全程跟進協調，退回第一個月Staging fee，免費高質量攝影，攝像搭配3D全景虛擬導覽、免費平面及網路廣告恊助推廣、免費客製化DM及全彩賣屋宣傳單，免費提供每幢出售屋專屬網站、免費提供多語言廣告行銷。

買屋賣屋需慎選地產經紀，Annie Watson 精通中、英文，以最快最好的價錢為您買賣房屋。詳情可電：Annie Watson(650)380-9898。

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