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金城銀行推出6個月年利率4.38%APY兔定期存款

工商訊

慶祝農曆新年到來，金城銀行祝賀所有客戶和朋友身體健康、心想事成，鴻兔大展！金城銀行在兔年開春即刻宣告喜訊，北加州佛利蒙分行(Fremont)即將於2023年2月份正式營業。為慶祝農曆新年，金城銀行特別推出6個月定期存款，年利率4.38%APY (一月底截止)更多相關訊息或有任何疑問，歡迎與各分行聯絡查詢。

金城銀行過去數年除了設立多個新服務據點，升級及更新核心作業系統，各項營運成果和財務報告更是亮眼。金城銀行2022年總資產額15億3仟萬美元，稅後淨利2仟5佰萬美元；放款總額12億5仟9佰萬美元，存款總額12億7仟4佰萬美元；資產報酬率(ROA) 為1.77% ，股東權益報酬率(ROE) 為13.33%。

吳光宜董事長表示，金城銀行在南加州塔斯汀(Tustin)，阿罕布拉市(Alhambra) 和羅蘭崗(Rowland Heights)已經設有分行，在爾灣(Irvine)也設有貸款辦公室。

即將新設立的佛利蒙分行(Fremont)是北加州第三家分行，位於位於舊金山灣區東南部，是舊金山灣區人口第四多的城市，也擁有佔比例相對多的其他族裔人口，特別是包含華裔和印度裔等在內的亞裔居民。金城銀行在此設立新的服務據點，可以將服務擴展至更多華人社區。

林懿明執行長表示，金城銀行近幾年來業務持續成長，總資產額突破十五億美元，是一個新里程碑；其總貸款額、總存款額以及股東權益均達到新高點。在客戶支持下，能發揮雙贏的乘數效果，並提供民眾更佳的金融服務選擇。林懿明執行長表示，金城銀行配合科技發展，持續研發金融產品以符合客戶需求；銀行全體行員將攜手同心，以「用心、誠懇、專業、周密」的服務態度，擴大服務社區的層面，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州社區的標竿銀行。

時逢新春佳節，金城銀行吳光宜董事長、林懿明執行長暨銀行董事和全體同仁敬祝大家兔年行大運、富貴喜年來！金城銀行為您的財務把關，與您共創利益、共用金色未來！

有關本行最新資訊請參閱網站：www.goldenbank-na.com。密爾布瑞(Millbrae)分行地址：39 S. El Camino Real, Millbrae, CA 94030，電話：(650)745-1615。庫比蒂諾(Cupertino)分行地址：10562 S, De Anza Blvd，Cupertino, CA 95014，電話：(408)446-1196。

加州 北加 貸款

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