華美銀行2022年財務表現亮眼

2023年是華美銀行成立五十週年的重要里程碑。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票 代號為「EWBC」）於1月26日公佈2022年第四季度及全年盈利報告。2022年全年淨利創新紀錄，達11億美元，每股獲利7.92美元，較2021年增長30%；第四季度淨利為3.368億美元，每股獲利2.37美元，較2021年同期增長56%。截至2022年12月31日，總貸款 創新紀錄，達482億美元，較2021年同期增加16%；總存款亦攀新高，達560億美元，同比增長5%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「2023 年是華美銀行成立五十週年的重要里程碑。我對於銀行一路的發展深感自豪。長期以來，我們的財務表現強勁穩定，卓爾不群。2022年第四季度，銀行的平均總資產報酬率領先同業，達2.1%，同時，平均有形股東權益報酬率達25.0%。」

吳建民指出：「在迎來五十週年之際，我們由衷的感謝廣大客戶對華美銀行的信賴，以及盡心盡力為客戶服務的全體銀行同仁。展望2023年，我們滿懷希望，預計將在保持資本水平穩健的基礎上，通過穩定的收入增長和嚴格的成本管控，再度取得傑出的盈利表現。新年伊始，我們很高興地宣佈，將普通股股息提高20%。」

財報概要：總資產創新紀錄 – 截至2022年12月31日，總資產達641億美元，較2022年9月30日的626億美元增加15億美元或2.5%；較2021年12月31日的609億美元增加32億美元或5.3%。

總貸款屢創紀錄 – 截至2022年12月31日，總貸款達482億美元，較2022年9月30日的475億美元增加7.713億美元或1.6%（年化增長率為6.4%）；較2021年12月31日的417億美元增加65億美元或15.7%。

總存款再攀新高 – 截至2022年12月31日，總存款達560億美元，較2022年9月30日的539億美元增加21億美元或3.9%（年化增長率為15.5%）；較2021年12月31日的534億美元增加26億美元或4.9%。