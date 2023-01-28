庫市Smile Plant牙醫診所 植牙手術只需15分鐘

精確治療方案再加上金醫生的心靈手巧，患者坐在牙科椅子上的時間就大大縮短了。

Smile Plant DDS Joseph Kim金尚炫院長作為工程師專業出身的牙醫，將創新技術融入了牙科治療，結合他凡事圍繞患者為中心著想的治療理念，使得Smile Plant在牙科領域獨樹一幟。

通過使用3D CBCT全方位掃描和口腔內窺鏡，金醫生為每位患者制定了精確的手術 或治療方案。也就是說在手術之前就能了解骨骼形狀、神經位置、鼻竇和整體牙齒狀況等解剖結構，相當於使用可靠的導航系統來確定到達預定目的地的最佳路線。

因此，有了精確的治療方案再加上金醫生的心靈手巧，患者坐在牙科椅子上的時間就大大縮短了。金醫生的植牙手術大多數不到 15分鐘的時間。生活忙碌的患者以及害怕去牙醫診所的患者就是最大的受益者。

Smile Plant與眾不同的另一項患者福利 是所有牙冠或假牙都是永久保修的。能夠自信地提供這種服務，除了使用了優質材料以外，還因為金醫生對付屬的牙科技工室(Dental Lab)也實施了嚴格的質量控制。這在一般診所多屬於外包業務，醫生對質控較難掌握。

而Smile Plant擁有自己的Dental Lab，患者完成口腔3D數字掃描後，金醫生會將圖像發送到附屬的牙科技工室。那裡的技術人員會在24小時內根據這個掃描來設計假牙。 此步驟百分百以數據方式完成，跳過了傳統製作模型的耗時部分。

所有種植體部件和牙冠都是客製化訂製，同時使用最先進的銑床打印。當然，在這過程中金醫生會確認牙冠的設計、質量和貼合度，並向技工室提供所有的患者反饋。整個過程大約只需要2或3天，比大多數使用非數據流程的牙醫短了5倍時間。

更重要的是，Smile Plant保持與患者的真誠溝通。金醫生的理念是患者必須充分了解自己的牙齒健康狀況，以及提供有所選擇的治療方案。對於新患者，即使沒有保險 ，也可以免費拍X光片、檢查、諮詢或徵求第二意見。

金醫生對數據技術的使用也讓所有患者更容易在整個手術過程中隨時了解自己的情況。他一定會讓患者知道某些治療是否必要，並給予詳細說明。金醫生還贊成保守治療，盡可能保留患者自己的牙齒，從不做不必要或過度的治療。

Smile Plant雖以植牙而聞名，但金醫生在其他治療領域也有豐富的經驗，包括拔智齒、Invisalign（隱形美齒/矯正牙套）、牙冠、牙橋、假牙等等。需要做根管治療的患者可以在每週一來看Smile Plant的另一位金醫生Dr. Saehee Kim, DDS，是根管治療的專家。

有需要預約免費初診的讀者請致電：Eva(408)642-1775(精通國/粵語)，診所地址：10440 South De Anza Blvd., #D1, Cupertino, CA 95014。