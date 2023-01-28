Balance by CCHP 加入或轉換開放登記期31日結束

CCHP呼籲廣大民衆關注自己的健康保險 投保開放期的最後一周！Balance by CCHP 及投保加州 （Covered California）提醒社區，加入或轉換健康保險的開放登記期將於1月31日結束。請把握時間，登記投保。如在1月31日前加入或轉到 Balance by CCHP，您的健康保障將於 2 月 1 日起生效。擁有全面周詳的醫療保障，讓自己及家人及早未雨綢繆，輕鬆面對突如其來的轉變。

2023年有更多高收入人士獲得政府的財務緩助。通過去年簽署的「通脹削減法案（IRA）」，收入不超過 $54,360 的個人或收入不超過 $111,000 的家庭現合資格獲得月費及/或分攤費補貼。現時，很多人只支付 $1 月費便獲得全面的醫療保障。

現在是檢閱本年度醫療需要的時候，如會否使用更多醫療服務或減少使用次數？最近自己的身體有沒有出現任何健康狀況？每個保險計劃的保障都各有不同，而且目前的保障亦可能會有更改。即使保障維持不變，也有可能會找到另一個更適合的計劃。自己的健康，由自己作主。

Balance by CCHP是一個三藩市本地的保健計劃，專為灣區的華人及亞裔 人士而設，並適合在三藩市及聖馬刁縣生活或工作的人。此外， Balance by CCHP 的醫護及會員服務團隊親臨社區，這意味著投保人的醫療花費絕大部分都會留在社區內。也許有人會問，為什麼其他人會選擇非本地的保險公司？

Balance by CCHP說：「我們可以肯定的說，醫療保健毋庸置疑要由一間本地公司來提供。Balance 提供一系列不同月費的計劃，可以滿足您及您的家人不同的預算及醫療需要。只要符合收入條件，您的月費可低至$1，甚至$0。我們友善及專業的服務代表可協助您選擇一個合適的計劃。」

有需要的人士請把握時機，切勿錯過最後一周的投保期。知道自己及家人擁有最適合的保障可以使全家人安枕無憂，好好享受及慶祝新年。查詢詳情請致電：1-888-371-3060，或發送電郵至：[email protected]，也可到訪：www.BalanceByCCHP.com獲詳情。