美國藍夢無限藥業 兔年吉祥大優惠

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藍夢蜂膠皇和海參靈芝皇組合，被譽為最天然免疫、抗疫增強劑！譲它成為2019, 2020, 2021 和2022，連續4年北美最暢銷產品之一。

藍夢蜂膠皇，不同於市面上大部分酒精萃取的傳統蜂膠，使用高分子納米緩釋技術生產，5倍濃縮高濃度蜂膠，使用植物纖維素食膠囊，安全可靠，濃度最高，效果最佳。

1.低溫 提取，有效成分沒有被高溫破壞；

2.無氧環境，有效成分沒有氧化損失；

3.無殘留，不必擔心酒精、重金屬及溶媒殘留；

4.素食纖維膠囊，不造成任何身體負擔；

5.無激素，不添加任何激素，不易過敏。

海參靈芝皇，獨特的靈芝和海參天然配方，支持人體免疫系統健康。是南美洲頂級海參和日本桑黃靈芝、舞茸靈芝、赤靈芝提取物和全破壁靈芝孢子粉四種高濃度有機赤靈芝精選組合。全部原料經低溫真空排毒處理，100%按照美國GMP 標準生產，植物纖維膠囊，原材料純天然，不僅節省自己購買海參或靈芝燉煮的繁複過程，而且因為科學工藝使得海參及靈芝的天然功效發揮極致，服用方便，不受時間限制。

1.幫助防癌；2.保護肝臟；3.保護腎臟、對痛風有良好效果；4.增強肺部健康和呼吸系統功能；5.有助降三高 ，預防心腦血管病；6.幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；7.能滋陰補血，對體弱氣虛有很好的調理；8.能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能；9.增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老；10.改善骨質疏鬆，補充鈣質；11.預防和改善類風濕性關節炎；12.抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；13.有助促進生長發育；14.抗疲勞，增強體質，提高身體機能；15.具有極強的清除自由基的能力，抗輻射。

美國藍夢無限藥業為感謝眾多用戶和愛護者，新年期間故特別舉辦凡看到此新聞訂購【藍夢蜂膠皇6瓶+海參靈芝皇4瓶】組合只要$388大優惠。

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免費健康諮詢熱線：1-877-808-8588。微信 號：lanmengfengjiao。