兔年動如脫兔迎春節 踢走香煙過好年

隨著進入2023年，已經感覺到了兔年節日的氣氛。人們自然地聚在一起，品嘗美食，喝酒抽煙慶賀農曆新年，這已經是見怪不怪的事了。但是，我們可曾想過：「難道享受一個愉快的慶祝活動真的離不開提供香煙和一起抽煙嗎？」

「香煙煙霧中含有7,000多種化學物質，其中約有70種已知會導致癌症 ，」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學 和公共衛生學教授朱書宏博士說。「二手煙和吸煙一樣有害，它也會傷害寵物。最好的慶祝方式是遠離吸煙，不要相互遞煙並戒煙。」

吸煙者覺得戒煙不容易，那是因為長期吸煙養成了對尼古丁的身心依賴。當吸煙者試圖戒煙時，生理上的依賴會導致令人不快的戒斷症狀。好消息是，尼古丁替代療法 (NRT) 可以緩解一些生理上的戒斷症狀。當尼古丁貼片、口香糖或口含片幫助戒菸者緩解身體方面的戒斷症狀時，戒菸者就可以專注於擺脫對煙的心理(情感)上的依賴並改變行為習慣。

儘管可以使用NRT幫助人們處理生理上的依賴，但它不是幫助人們戒菸的唯一工具。吸煙者還需要其他方法來應對尼古丁依賴的心理(感覺和行為上的)。吸煙習慣、與周邊吸煙者接觸以及壓力都是導致人們重新吸煙的常見誘因。來自朋友、家人的支持、小組討論會和戒菸計劃是克服尼古丁依賴的有效方法。

為獲得最佳戒煙效果，與僅使用單獨一種方法相比，將NRT與參與一項有助於改變行為的戒煙計劃，兩者配合可以提高成功戒煙和保持戒煙的機率。ASQ的戒煙顧問與接近20,000名尋求戒煙幫助的人進行了交流，了解吸煙者面臨的挑戰。除了戒煙課程外，吸煙者還將免費獲得為期2週的尼古丁戒煙貼片。

您可以通過以下方式之一與ASQ 《華語戒煙專線》聯繫：

1) 致電1-800-838-8917 2) www.asq-chinese.org在線註冊 3)向 66819 發送簡訊 [戒煙] 以接收中文簡訊。（隨時發簡訊STOP至66819選擇退出。電話運營商可能會收取簡訊費用。）

ASQ也為那些想幫助他人戒煙的人提供諮詢服務和資料，朋友和家人也可以聯繫ASQ《華語戒煙專線》，從一位友好且見多識廣的顧問那裡獲取信息和建議。

祝願兔年一切順利，精力充沛，身體健康！

ASQ服務時間:周一到五，西岸時間上午7時至晚上9時(美東時間早上10時 至凌晨12時)。