像兔子一樣謹慎 過年期間COVID安全建議

迎新春、賀兔年之時，請務必注意：選擇為自己預防COVID-19及流感 對您的健康大有好處。預防COVID-19，讓我們效仿兔子謹慎天性：一旦符合條件就儘快去接種疫苗 和加強劑；如果感到生病了或認為暴露於病毒中，就去做檢測 。如呈陽性，就可接受治療來降低嚴重疾病、住院及死亡的風險。

接種疫苗：流感和COVID-19疫苗仍然是預防嚴重疾病及死亡的最佳武器，並且您可以同時接種這兩種疫苗。請記住：同時得流感和COVID-19是有可能的，或者在得了一種病後又得另一種。這會給您的免疫系統帶來很大負擔，因此接種疫苗來預防這兩種病毒至關重要。

流感和COVID-19疫苗現在可供每位年滿6個月者接種。流覽：MyTurn.ca.gov或撥打：833-422-4255來查找您附近的疫苗。

敦促大家在歡慶春節時盡可能降低傳播諸如流感和COVID-19之類的冬季病毒的風險。您可以保持小規模聚會，或可能時在室外聚會。如家庭成員或朋友存在既有健康問題，那麼延遲聚會或虛擬聚會可能就是明智的選擇。

佩戴口罩：如果您計畫在室內歡慶，佩戴口罩是限制病菌傳播的好方法。為了讓口罩最好發揮作用，請選擇貼合度與過濾性良好的。經驗法則是：外科口罩不錯，KN95和KF94口罩更好，N95口罩最好。

如參加慶典或大型聚會時，請記住兔子的特性並保持謹慎。在擁擠的室外場所，若無法保持社交距離，請務必佩戴貼合良好的口罩來遮住您的嘴和鼻。

檢測：一旦出現COVID-19症狀就應立即去做檢測。這些症狀有：發燒、寒顫、咳嗽、呼吸急促、疲勞、身體疼痛或頭痛。每個美國家庭都有資格再領一輪免費測試盒。訪問：www.covid.gov/tests或撥打：1-800-232-0233索取您家的測試盒。也可預約一個免費測試、查找無預約診所或從當地藥房購買一個自我檢測盒。

加州所有的COVID-19檢測點也提供流感檢測。檢測大概30分鐘得出結果，從而讓人們為緩解症狀選擇最佳方案。現在加州人可以很方便的同時做流感及COVID-19檢測了。流覽：MyTurn.ca.gov來查找您附近的檢測點。

即使計畫在室外舉辦小型聚會，且來訪者都已接種過疫苗，您還可做一件事來保護來客。啟動CA Notify並讓來客們也這樣做。CA Notify將可能的暴露匿名通知給各個用戶。它是一個免費的服務，且可以讓您知道自己是否曾被暴露於COVID-19病毒之中。如果檢測呈陽性，您也可以匿名通知他人。流覽：canotify.ca.gov獲取更多訊息。

治療：如果流感或COVID-19檢測呈陽性，現在有治療方法可供使用。治療能有助防止症狀加重。它們是免費的，且被推薦為絕大部分成年人及所有患嚴重疾病風險較高的年滿12歲者使用。如果您沒有醫生但是生病了，可撥打COVID-19熱線：833-422-4255，查找一個檢測加治療點。若符合條件，即可就地獲取一張COVID-19治療處方。

最後，給所有加州人安全歡慶春節的最重要的一條建議很簡單：如果覺得生病了（即使只有輕微症狀），請待在家中。