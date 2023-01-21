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Dr.FUJI高端醫療按摩椅新春清倉震撼價大優惠

工商訊

Dr. FUJI 高端醫療按摩椅勞斯萊斯頂級豪華型 FJ-8500 4D AI 是由美歐國際集團在美國具有30年經營歷史隆重推出連續二年榮獲CES美國電子消費展新媒體評為全球最佳的按摩椅FJ-8500。

每年有20萬科技人企業家參加的全球最大的電子科技產品展美國拉斯維加斯CES，成千上萬的人體驗這款高端醫療按摩椅FJ-8500，絕大多數消費者在貨比二十家後給出的評價，DRFUJI FJ-8500 AI 4D豪華型大受消費者歡迎。

由於是人工智能技術的4D超級深度按摩，層屋到位拳拳到肉的體驗優如十二人曰本指壓大師二十四個拳頭同步讓消費者從來沒有過的享受。短短的幾十分鐘體驗使人有一種爽的感覺恢復疲勞，充滿體力！在剛剛結束的美國電子消費展CES, 和華人工商大鹿，展會上展出的各種按摩椅多達二十種類但是精明的消費者在親自體驗貨比多家後99.99%回來購買這款深層按摩掎！

拳拳到肉，層層到位，4D智能機芯 AI 四球S-L齒輪雙軋道脊椎曲綫135公分長深層按摩，指壓，脊椎矯正索引（人橋拉筋 )。所有其他的按摩椅都缺乏，甚至根本沒有體會到的感覺！DR FUJI ROLLS ROYCE MODEL FJ-8500 AI  4 D 是一臺夢寐以求的超級按摩椅！

美國90%以上的人都有腰部毛病腰疼坐骨神經痛，FJ-8500 的按摩手法，人體工學設計機械十高強度的氣壓人性化的程序設計正是廣大消費者的迫切需求，夢寐以求的貼身按摩大師。

在CES訂購的買家一致反應這是一臺到位的按摩椅。真正做到解除腰痠背痛，恢復正常狀態充滿活力。現代社會，伏案辦公，缺乏鍛煉，久坐不動，彎腰駝背，俗話說」十人九腰痛」尤其是在疫情中的心理壓力，身體缺乏運動更需要一臺像 FJ-8500 4D智能化技術深度按摩手法徹底修復受損的頸背腰部的效果！

新年祝福送禮送健康！雖然現在新冠疫情趨緩及各業復甦，但三年的疫情衡擊及俄烏戰事及其他多方因素，導致各樣民生用品都在漲價，包括工廠的生產成本大幅增加。

Dr. FUJI高瑞醫療按摩椅在特定時間，健康不能等，兔年新春獻愛心，逆行大折扣！原價的6折減價，四免一口價(免稅，免運費，免安裝費，免利息)FJ-8500工廠定價$19999，網上銷售價$8999加稅加運費力加按裝費出門$14630。由於新年廣大的僑胞朌朌要求延長促銷折扣繼續以超彶低價出售回饋多年僑胞的支持和信任口碑相傳$168月X48月，一次付清僅$7999、作為新年大禮！你和你的全家健康有保證。

進入千萬家，造福億萬人。每天一塊錢，健康長壽多活三十年！優質投資，人生最好的選擇！敬請來實體店展示中心體驗！美歐國際集團，Dr. FUJI高端醫療按摩椅總部在矽谷中心，多家 IT 公司Google等的供貨商！

電話：510-651-9088，地址：4399 ingot street Fremont CA 94538，公司網站：www.drfuji.com Instgram.com/drfuji_fitness。

AI CES 疫情

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