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加州將強推加稅購買長期護理保險 要怎麼辦？

工商訊
如果你要了解我們的長期護理保險和年金，歡迎來參加1/28的免費教育講座。
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在華盛頓州規定在工作的人都要購買長期護理保險，不買就要多付薪資稅5.8%後，根據知情人士的消息，加州和其它20個州也會在今年推行類似法規。這個法規將允許自己購買長期護理保險的人免交新增的入息稅，所以是自己買比較划算還是交稅比較划算？

為什麼政府會要求大家買長照保險？據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。長期護理統常要5-8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在$6,000-$8000，如果要5-8年將花費50萬到120萬。

現在很多人都還沒有長照保險，其中有很多人在用白卡，已經成為政府的重大負擔，所以政府要通過強增薪資稅來另起財源，但這並不能解決所有的長照問題。因爲政府的計劃只保你6個月的長期護理，大部份人都不夠用，所以根據政府的法規，你如果根據自己的需求私人購買長照保險，就不用參加政府的基金，也不用被強迫繳薪資稅了！

那麼私人購買傳統長期護理保險有什麼好處？這些保險公司可靠嗎？作為從事保險業26年的筆者，以下是我的分享，為什麼自己購買長照險可能更適合你：

1. 可以根據你個人的需要購買，付費方式靈活，一但購買保費保證不會漲！

2. 長照理賠保證6-7 年甚至終生沒有上限，不用擔心用完！

3. 將來如果用不到長照，有人壽保險理賠給你的家人，讓你不會白繳保費！

4. 如果你是夫婦合買，可以用一份保費保兩人，比較省錢。

5. 如果你將來搬到別的州甚至到國外，你的保險一樣有效，不像州政府的保險規定你用的時候要住在本州纔可用。

6. 如果你將來改變主意，你可以取消保單而取回你的保費。

7. 這種保單可以在家請人照顧，也可以用在養老院，每月的理賠福利都是免稅的！如果你用不到或用一點長照福利就去世了，會有人壽保險理賠給你的受益人，而且理賠不用繳稅！

8.很多人曾經被保險公司拒保，我們代理多家保險公司，都是財務穩定的A 級公司，可以找到讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨蘇松等病可接受。被據保過的讀者可以盡快和我們聯繫。

9.同時給大加介紹一種保本也保收入的退休年金，開戶就有25%獎金，而且每年保證利息10%，隨時可以領收入直到終生，如果提前離世領不完的錢會給到收益人！投資十萬在這種年金，你的收入和留給後代的總數可高達55萬！

如果你要了解我們的長期護理保險和年金，歡迎來參加1/28的免費教育講座：

講座時間：1月28週六下午2：00-4：00pm，講座地址：3100 Mowry Ave. Suite 300, CA, 94538。也可以上網參加網上講座，報名請電：408-466-0233，找梁小姐。或電郵到：[email protected]取得網上連接。

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