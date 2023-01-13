安樂居玉免迎春 優質長者全面護理計劃

掃瞄了解更多安樂居「長者全面護理計畫」。

免年新春即將到來，安樂居會員們，吟詩作對，揮毫作畫，見証文化精華，共迎農曆新年。他們都是「長者全面護理計劃」的快樂見証人，在安樂居他們安享晚年，過著無憂的退休生活，新年新希望，您也想加入這個快樂的大家庭嗎？

安樂居（ON LOK）的「長者全面護理計畫」（PACE）創立於1971年，乃全國首創的一項優質服務。即使新冠疫情期間仍持續向社區推介，希望幫助舊金山 縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西 等地有需要的長輩同胞。

目前，安樂居已分別在舊金山Bush街、跑華街、Geary街、30街、東灣佛利蒙、東聖荷西和聖荷西市中心設有7個日間護理中心。

PACE計劃是一項專為長者開設的全面醫療保健計畫，它將許多服務整合在一起。包含了安樂居各中心內的聽力、眼科、牙科、足科和其他專科等合約醫生服務。會員也可以在保持社交距離的情況去，就近前往各分中心，進行物理治療、見社工等。

安樂居的車隊每天早上會將會員送至各分中心，下午就會送他們回家，也會給部分會員提供到府送餐服務。相較其他機構的送餐服務，安樂居最大的不同是聘有專業營養師，針對每位會員量身訂做營養餐。因為食物可以影響健康，尤其是對於患有糖尿病、高血壓 等健康狀況的會員，營養師會在專業研究後，提供能幫到長者的健康飲食。

如果會員需要緊急服務，安樂居有24小時熱線。此外，安樂居還有上門照顧長者的家居護理服務，提醒長者吃藥、打掃房間等。安樂居的會員均可獲得不同的社工服務，例如聊天、解答身心問題等。每位社工都擁有執照，且受過專業訓練和背景審查。

安樂居之所以廣受長者歡迎，主要在於其護理計劃，全方位且貼心。而其他日間護理服務可能不包含醫療、或沒有自己的家居護理員，而安樂居則全部提供。

有意申請加入PACE計畫的長者，年齡需要在55歲以上，並且是居住在舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西的服務範圍內。安樂居在接到申請後，會先做一個評估，通過評估後，再經過州府審核，即可加入，簡單便捷。