生計年貨大放送 玉兔迎春旺全年
新年伊始，到處瀰漫着一種熱鬧，歡快的氣息，許久不見得家人如今也是齊聚一堂。糖果和糕點在這個新年更是必不可少！生計在兔年為大家準備了傳統古早味的紅糖發糕，年糕，及各式迎春精美牛軋糖糖禮盒，送禮自用兩相宜。生計的每個發糕尺寸精緻，意味著人人都錢兔似錦。更不能錯過的是我們的八寶年糕及桂花年糕，除此之外還有紅豆，芝麻，花生年糕。
您知道吃牛軋糖有祈求長智慧與增聰明的涵意嗎? 傳說中國明朝文人商輅，為感謝文昌帝君託夢使其三元及第，依照夢中作法做出，以麥芽糖，花生，米穀等做成牛的形狀，"軋"有花生的意思，所以取名為牛軋糖。
生計牛軋糖的口味除了原味，杏仁以外，還推出抹茶，咖啡，蔓越莓的新口味，並包裝成精美禮盒，禮盒盒子為設計師的精心設計，雅緻大氣喜慶，並可重複使用，又環保又精緻。除牛軋糖外，往年最受歡迎的南棗核桃糖，及南棗夏威夷果糖，亦為您準備好了。
虎辭勝歲，兔躍新程。生計推出了兩種兔年限定禮盒：好福氣餅乾雙層禮盒和新年開運酥皮禮盒！酥皮禮盒分別有我們的 Lucky大展宏兔，Fortune揚眉兔氣和Prosperity錢兔似錦三種禮盒！既適合當做賀歲禮物送人，也適合將祝福留給自己！生計希望通過禮盒來傳達我們的祝福，祝願大家兔年行大運！
同時，我們今年的限定好福氣餅乾雙層禮盒，涵蓋八種口味的酥皮餅乾：豆沙球，蓮蓉球，鳳梨酥，棗泥佛手，巧克力核桃餅乾，巧克力杏仁餅乾，核桃奶油餅乾 ，蔓越莓奶油餅乾。精緻華貴的包裝，雙層的抽屜式設計，沒有比這個更適合慶祝新年的了！
除年糕、發糕及喜糖之外，生計的糕餅禮盒更是琳瑯滿目：如鳳梨酥、綠豆凸、太陽餅、芋頭酥等。這些只有在節日才會在店內售賣的趁您來生計買早餐點心之餘，即可順便將年糕糖果及拜年禮盒一次買齊。
今年一月十六號起凡在生計灣區分店購買十元以上即送限量版生計紅包一包！紅包設計精緻，手感實在，特別設計的燙金大氣又不失活力。詳情歡迎來電或親臨灣區分店查詢。
值此新春到來之際，生計全體員工向您拜年，祝您玉兔迎春，好運年年增！生計在灣區有十一家分店，歡迎至網站：www.shengkee.com，或撥打免付費專線：1-877-580-8000查詢相關資料。
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