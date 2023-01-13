生計年貨大放送 玉兔迎春旺全年

各式迎春精美牛軋糖糖禮盒，送禮自用兩相宜。

新年伊始，到處瀰漫着一種熱鬧，歡快的氣息，許久不見得家人如今也是齊聚一堂。糖果和糕點在這個新年更是必不可少！生計在兔年為大家準備了傳統古早味的紅糖發糕，年糕，及各式迎春精美牛軋糖糖禮盒，送禮自用兩相宜。生計的每個發糕尺寸精緻，意味著人人都錢兔似錦。更不能錯過的是我們的八寶年糕及桂花年糕，除此之外還有紅豆，芝麻，花生年糕。

您知道吃牛軋糖有祈求長智慧與增聰明的涵意嗎? 傳說中國明朝文人商輅，為感謝文昌帝君託夢使其三元及第，依照夢中作法做出，以麥芽糖，花生，米穀等做成牛的形狀，"軋"有花生的意思，所以取名為牛軋糖。

生計牛軋糖的口味除了原味，杏仁以外，還推出抹茶，咖啡 ，蔓越莓的新口味，並包裝成精美禮盒，禮盒盒子為設計師的精心設計，雅緻大氣喜慶，並可重複使用，又環保又精緻。除牛軋糖外，往年最受歡迎的南棗核桃 糖，及南棗夏威夷果糖，亦為您準備好了。

虎辭勝歲，兔躍新程。生計推出了兩種兔年限定禮盒：好福氣餅乾雙層禮盒和新年開運酥皮禮盒！酥皮禮盒分別有我們的 Lucky大展宏兔，Fortune揚眉兔氣和Prosperity錢兔似錦三種禮盒！既適合當做賀歲禮物送人，也適合將祝福留給自己！生計希望通過禮盒來傳達我們的祝福，祝願大家兔年行大運！

同時，我們今年的限定好福氣餅乾雙層禮盒，涵蓋八種口味的酥皮餅乾：豆沙球，蓮蓉球，鳳梨酥，棗泥佛手，巧克力核桃餅乾，巧克力杏仁餅乾，核桃奶油餅乾 ，蔓越莓奶油餅乾。精緻華貴的包裝，雙層的抽屜式設計，沒有比這個更適合慶祝新年的了！

除年糕、發糕及喜糖之外，生計的糕餅禮盒更是琳瑯滿目：如鳳梨酥、綠豆凸、太陽餅、芋頭酥等。這些只有在節日才會在店內售賣的趁您來生計買早餐點心之餘，即可順便將年糕糖果及拜年禮盒一次買齊。

今年一月十六號起凡在生計灣區 分店購買十元以上即送限量版生計紅包一包！紅包設計精緻，手感實在，特別設計的燙金大氣又不失活力。詳情歡迎來電或親臨灣區分店查詢。