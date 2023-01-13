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天河城大賭場提供亞裔客人豪華巔峰玩樂體驗

工商訊
「天河大賭場」商標設計，是象徵興旺及優雅的吉祥物「朱雀」，寓意為所有亞裔客人帶來尊貴榮華光。
「天河大賭場」商標設計，是象徵興旺及優雅的吉祥物「朱雀」，寓意為所有亞裔客人帶來尊貴榮華光。

「天河大賭場」日前舉行首次亞太媒體見面日，接待33多家來自灣區，沙加緬度，Elk Grove 與及遠至洛杉磯的媒體代表。

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司共同精心設計，斥資五億美元興建的合作項目。威爾頓部落主席 Jesus Tarango 致詞時表示：「幾十年來，威爾頓部落一直在努力爭取重新獲得聯邦政府的認可，讓我們收回自己的土地，並改善我們人民的生活。我們為天河感到無比自豪，它代表著未來，使我們的部落走上自給自足的道路。我們堅定致力於為我們的成員和社區服務，誠意邀請各種不同語言和種族的客人來參觀，享受我們提供的獨特服務。」

市塲部副總裁Carrie Gordon熱烈歡迎華語，越南語，韓語，菲律賓語，南亞語，日語及赫蒙語等媒體代表，並說：「得到衆多亞裔媒體出席支持，十分榮幸及深表謝意。」

天河大賭場佔地十萬呎，提供80枱桌面遊戲，包括百家樂、牌九等，與及逾 2,000 部最熱門老虎機。此外，更有高注碼廳充分提升賓客玩樂體驗。Carrie 詳細介紹賭場的亞裔友好環境，特别提到為重視亞裔市場及對亞裔客人表達尊重，天河亞裔商標的設計，是象徵興旺及優雅的吉祥物「朱雀」，寓意為所有亞裔客人帶來尊貴榮華。

她還介紹了精通各種語言的客户專員接待團隊，他們精通華語、越南語、韓語、菲律賓語和其他亞洲語言，以適應賭場客人的多樣性和背景，確保客人有一個輕鬆愉快的玩樂體驗。

新開業的「俏龍軒」，馳名精美點心和火鍋美食，正是「天河大賭場」提供眾多特色餐飲的選擇之一。The Market天河美食廣場是一站式全方位美食新熱點，匯聚本地最具人氣金牌大廚精心準備的風味佳餚及特色美饌。

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。天河貴賓會員卡是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於 Free Play 或作餐飲付費。現在成為天河會員，可以立即獲得 $20 Free Play 作為開設會員帳戶的獎賞，只需要在任何一部老虎機下注即可使用 Free Play 獎賞。

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與 Boyd Gaming 公司的合作項目， 由Boyd Gaming負責為部落承建及管理經營。提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地，2,000 部最熱門老虎機、超逾 80 枱桌面遊戲及 17 家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情請登錄 www.SkyRiver.com。

亞裔 美食 越南

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