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麥當勞携手網紅創作者無限創意歡慶農曆新春

工商訊
麥當勞特別攜手網紅視頻創作者Karen X Cheng，推出互動式農曆新春宣傳活動。
麥當勞特別攜手網紅視頻創作者Karen X Cheng，推出互動式農曆新春宣傳活動。

免年春節即將到來，麥當勞特別攜手網紅視頻創作者Karen X Cheng，推出互動式農曆新春宣傳活動，是次的合作不僅包括Cheng創意滿載的設計，實驗性的AR濾鏡，沉浸式元宇宙體驗，甚至還有利用人工智能製作的未來廣告。

身為麥當勞忠實粉絲的Karen，對於能在這個重要節慶裏，將其個人和AAPI社區的傳統，通過與麥當勞的合作以突破現實的方式呈現，深感振奮。粉絲們可以即日起在微網頁參與活動：www.McDLunarNewYear.com。

Karen及其所屬的諧趣視頻，有著超過5億的點閱率，是公認全球最具影響力的數位創作者之一。

是次與麥當勞携手是這位藝術家首次與品牌合作，她表示「與麥當勞聯手創造不僅發揮我身爲創作者的的熱情，同時兼顧我的文化認同的宣傳活動，不啻美夢成真」「做為麥當勞的忠實粉絲，能夠得到一張創意畫布，既允許我分享個人的故事，又能用來將我對春節的表達方式展現給更廣大的觀衆，感到無比榮幸，」

由IW Group為麥當勞創作的這場宣傳活動目的在以創新和傳統的方式，落實春節全家團圓、福樂安康、喜上眉梢、好運連連的美好寓義。

「依據麥當勞2022年農曆新春宣傳活動，强調突破性的元宇宙活動爲基礎，我們的目的在利用最先進科技提升品牌粉絲的虛擬和互動體驗。」IWGroup總裁Nita Song表示。

2023新春慶祝活動之内容包括：

● 强化現實（Augmented reality，AR）濾鏡 – 品牌粉絲可通過Instagram上的濾鏡體驗從虎年（2022）到兔年（2023）令人驚嘆的3D幻象。

● 元宇宙（Metaverse）體驗–讓您想象未來農曆新春的慶祝活動會是什麽模樣。這個虛擬空間結合傳統亞洲的影響力和包括12生肖3D雕像等未來元素。由Spatial主持，這場體驗可以讓麥當勞的粉絲和全世界各地的人一同迎接兔年，同時還可以參加包括兔年慶祝大會（1月25日）和與藝術家Karen以虛擬化身阿凡達形象出席的見面晚會（2月2日）等特別活動。

● 人工智能電視廣告–受到Karen童年時期對春節記憶的啓發，這是領先融入NeRF（neural radiance fields，三維重建技術）的廣告之一。這種尖端科技利用人工智能創造3D情境，觀衆只要掃描螢屏上的QR碼就可體驗通過AR濾鏡與廣告中的藝術作品互動。

麥當勞 人工智能 元宇宙

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