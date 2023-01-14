名廚核桃紅棗年糕新鮮上市送禮自用兩相宜

名廚餐廳紅棗核桃年糕，不含防腐劑，純手工製作，每日現炊現蒸，限量供應訂購請早。

免年春節將屆，走親訪友第一伴手禮，當屬年糕了。

年糕「年高」年年高升。寓意吉祥，在農曆新年時，中國人家家戶戶都會買年糕，無論是蒸炊，或是裹粉薄炸，那外酥內糯的好口感，令人吃的停不下來。

佛斯特市的名廚餐廳，每年應時應景推出的紅棗核桃 年糕日前已新鮮上架，日日供不應求，今年搭配越洋而來的紅紙袋，更添喜慶。

名廚紅棗核桃年糕，不含防腐劑，補氣養顏，純手工製作，每日現炊現蒸，新鮮出爐，限量供應訂購請早。

名廚餐廳，自1992成立至今，已大步跨過了31個年頭，老店堅持的傳統手藝，早已名滿灣區 ，談起名廚的台浙川揚名菜，老饕們莫不豎大拇指稱好。

名廚的招牌菜，真是不勝枚舉，首先不得不提的當屬「鎮店名菜-硝蹄兩吃」，熱騰騰的硝蹄，燒勁脆軟嫩，真可謂色香味俱全，一蹄兩吃回味無窮。

以鮮嫩肥蟹烹炸後加入 燒成的避風塘肥蟹，搭配河粉湯，食來香甜味鮮齒頰留香，招牌 獅子頭 砂鍋，細燉慢煮養生又美味，程工序繁複的家常小炒，濃濃的鍋氣搭配多樣的食材，是拌麵配飯最佳佐菜，如蒼蠅頭、韮菜花炒肉絲、台式炒大蜆、三杯杏鮑菇、蒜泥白肉、剁椒全魚、台川回鍋肉、名廚小炒、台式沙茶牛/羊肉等。

此外名廚的麻辣臭臭鍋、台式羊肉爐、五更腸旺、酸菜白肉砂鍋、冰糖圓蹄、蔥烤鳥參、八寶鴨、百頁紅燒肉、覓菜小魚等，櫻花蝦炒飯、歡迎您來細細品味。

名廚的招牌麵點在灣區也是一絕，刀削炒麵、中華路長鍋貼、韭菜盒子、花素蒸餃、小籠包 、抓餅、蔥油餅，純手工精做而成，傳統口味料足味美，值得推薦。

每逢周六、日供應傳統中式早餐，自製燒餅油條、甜/鹹豆漿、醬肉燒餅、鹹糯米飯糰、筒子米糕、木須刀削炒麵等。供應時間為上午11時至下午2時15分。

「送虎迎免」歡樂的日子裏，名廚餐廳一如往昔陪著灣區人一起過節，三款喜慶宴會席，豐儉皆宜，敬請提早預約。

$358/席，足8-10人享用醃篤鮮、紅燒圓蹄、香酥全鴨、泡菜全魚、避風塘蝦、八喜丸子、金牌豆腐、上海炒年糕、當季時蔬、水果。

$448/席，足8-10人享用鮑魚雞湯、五福臨門、八寶全鴨、豆酥雪魚、大硝蹄、大燴海參、避風塘蝦、干貝絲瓜、甜湯。

$558/席，足8-10人享用佛跳牆、錦繡拼盤、東坡肉、蒜蓉蒸蝦、大燴海參、螃蟹米糕、冬菇干貝菜心、甜湯。

名廚餐廳地址：1489 Beach Park Blvd.，Foster City CA 預約訂席：650-345-1762 每周營業六天，周二公休。