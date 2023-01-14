美國ZK靈芝三萜油抗病毒抗癌 輔助效果最強

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Covid-19疫情 仍在持續，如何提高自身免疫力 ？哪些因素會降低或提升免疫力？以及疫情期間如何注意飲食？在此簡單做個提示。

人體免疫系統分為先天性（固有）免疫，和獲得性（適應）免疫，如打疫苗；或得疾病過後，例如得水痘，就屬於特異性免疫。免疫功能是免疫系統為身體提供的抵禦各種病原性和微生物外界干擾的一個多層次防禦系統，主要針對的是病毒、細菌、真菌等，此外免疫系統也具有對抗癌細胞的功能。

哪些因素可能抑制降低免疫？研究顯示：

1. 大強度運動會導致免疫功能急降15%-70%，至少持續6-9 小時，因為，這時應激激素包括皮質醇和腎上腺素會急速升高，導致升高血壓 和膽固醇水平，從而抑制免疫系統。故疫情階段不要高強度運動！尤其避免健身房這種密閉空間進行高強度長時間的運動！適度休閒運動有利！大運動量百害無一利！

2. 睡眠不足或睡眠擾亂會導致免疫系統的內部紊亂，並增加感染病毒風險。因此疫情期間最忌失眠或熬夜傷身！每天應保證至少7-8小時有效睡眠。

如何快速提升免疫力？兩個宏觀營養素非常重要！

碳水化合物的充足攝入能保證血糖穩定，從而保持機體免疫應激反應能對付外界刺激的有效能力。

蛋白質的氨基酸是免疫更新、維持、增強的重要來源。故均衡的牛奶、雞、魚肉等優質蛋白，不僅可增強機體的抗感染能力，還能補充免疫球蛋白，強化免疫。另外多吃水果補充VC，而不是猛吃VC片補劑！因為過量會中毒！

過熱、過冷或缺氧都可導致免疫力下降。我們常說「注意保暖，別著涼」，就是這個道理！保護機體適合溫度，可避免病毒複製！

此外，疫情期間，適當補充免疫生物制劑對一些年老體弱多病的人很重要！例如，每日一粒「美國ZK靈芝孢子三萜類軟膠囊」可明顯增強人體單核巨噬細胞的吞噬功能，同時還能強化T 淋巴細胞功能，明顯提高免疫細胞活性，有效抵抗病毒侵犯。對於體弱多病的中老年人防止或減少病毒感染機率，非常有效！

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