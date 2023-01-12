我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

洛杉磯湖人隊和華美銀行攜手十六年2022年「感恩季」回饋社區系列活動

工商訊
華美銀行義工與湖人隊球員一起與來自當地社區機構的孩童遊戲互動，度過了一個溫馨歡樂的午後時光。
華美銀行義工與湖人隊球員一起與來自當地社區機構的孩童遊戲互動，度過了一個溫馨歡樂的午後時光。

共慶佳節來臨之際，華美銀行再度攜手洛杉磯湖人隊，共同舉辦「感恩季」(A Season of Giving)年度回饋社區系列活動，這也是兩間機構共同舉辦此項活動的第十六年。

繼11月舉辦的感恩節大餐和感恩節火雞派發活動之後，12月15日下午，兒童節日派對在湖人隊訓練中心UCLA Health Training Center歡樂展開。勒布朗·詹姆斯（LeBron James）、安東尼·戴維斯（Anthony Davis）及汤玛斯·布莱恩（Thomas Bryant）等湖人隊球員、湖人隊啦啦隊員與華美銀行義工，一同與來自免費課後輔導機構After-School All Starts，和非營利特許公立學校Alliance College-Ready Public Schools的青少年提前慶祝聖誕節的到來。到場的孩童與明星球員一起製作聖誕裝飾、互動合影，共同度過了一個幸福溫馨的午後時光。

華美銀行資深副總裁兼全球企業事務部主管Travis Kiyota表示：「華美銀行很高興能夠贊助參與洛杉磯湖人隊的『感恩季』系列活動。通過這項富有意義的合作項目，我們得以向當地社區略表感激之情，讓我們有機會為社區提供優質的金融服務，協助他們邁向成功。」

11月12日下午，湖人隊與華美銀行共同在洛杉磯消防局霍奇肯紀念培訓中心（Frank Hotchkin Memorial Training Center）舉辦了2022年「感恩季」的首場活動。曾為湖人隊效力奪得冠軍的羅伯特·霍里（Robert Horry）、湖人隊啦啦隊員，以及華美銀行義工一同為200名來自當地多個社區組織的賓客提供豐富的感恩節晚餐，並設有各類遊戲互動環節，現場氛圍其樂融融。

此外，為了將節日的祝福送至更多社區，11月16日中午，NBA史上連續出場最洛杉磯湖人隊社區關係主管Matt Makovec表示：「我們通過這項由華美銀行贊助支持的年度『感恩季』活動向在過去一年中支持我們的民眾和球迷表示感謝。希望所有前來參加活動的民眾都能與湖人隊現役和退役球員以及湖人隊啦啦隊員創造一個永生難忘的美好回憶。」

湖人隊球員、湖人隊啦啦隊員與華美銀行義工一同與來自免費課後輔導機構After-S...
湖人隊球員、湖人隊啦啦隊員與華美銀行義工一同與來自免費課後輔導機構After-School All Starts和非營利特許公立學校Alliance College-Ready Public Schools的青少年提前慶祝聖誕節的到來。

湖人 洛杉磯 聖誕節

上一則

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

延伸閱讀

議員：拘留所拆除延宕 有利華埠社區抗爭

議員：拘留所拆除延宕 有利華埠社區抗爭
布碌崙社聯會 新春市警答謝宴

布碌崙社聯會 新春市警答謝宴
皇后區植物園獲捐款800萬 將打造新教育中心

皇后區植物園獲捐款800萬 將打造新教育中心
舊金山發起農曆新年防罪運動 布里德：不要給罪犯機會

舊金山發起農曆新年防罪運動 布里德：不要給罪犯機會
謝安宜就職 承諾讓罪犯離開社區 女兒宣讀賀錦麗賀信

謝安宜就職 承諾讓罪犯離開社區 女兒宣讀賀錦麗賀信

熱門新聞

缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
暴風雨造成灣區許多地方淹水，屋崙一部汽車被困在大水中，幾乎滅頂。（美聯社）

強烈風暴襲灣區 數千樹木塌數百道路淹 2人喪命

2023-01-06 02:19
思科開始裁員，近700個灣區科技職位被削減。（美聯社）

思科大裁員 灣區已減近700人

2023-01-09 14:42

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事