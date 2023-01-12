洛杉磯湖人隊和華美銀行攜手十六年2022年「感恩季」回饋社區系列活動

華美銀行義工與湖人隊球員一起與來自當地社區機構的孩童遊戲互動，度過了一個溫馨歡樂的午後時光。

共慶佳節來臨之際，華美銀行再度攜手洛杉磯湖人 隊，共同舉辦「感恩季」(A Season of Giving)年度回饋社區系列活動，這也是兩間機構共同舉辦此項活動的第十六年。

繼11月舉辦的感恩節大餐和感恩節火雞派發活動之後，12月15日下午，兒童節日派對在湖人隊訓練中心UCLA Health Training Center歡樂展開。勒布朗·詹姆斯（LeBron James）、安東尼·戴維斯（Anthony Davis）及汤玛斯·布莱恩（Thomas Bryant）等湖人隊球員、湖人隊啦啦隊員與華美銀行義工，一同與來自免費課後輔導機構After-School All Starts，和非營利特許公立學校Alliance College-Ready Public Schools的青少年提前慶祝聖誕節 的到來。到場的孩童與明星球員一起製作聖誕裝飾、互動合影，共同度過了一個幸福溫馨的午後時光。

華美銀行資深副總裁兼全球企業事務部主管Travis Kiyota表示：「華美銀行很高興能夠贊助參與洛杉磯湖人隊的『感恩季』系列活動。通過這項富有意義的合作項目，我們得以向當地社區略表感激之情，讓我們有機會為社區提供優質的金融服務，協助他們邁向成功。」

11月12日下午，湖人隊與華美銀行共同在洛杉磯消防局霍奇肯紀念培訓中心（Frank Hotchkin Memorial Training Center）舉辦了2022年「感恩季」的首場活動。曾為湖人隊效力奪得冠軍的羅伯特·霍里（Robert Horry）、湖人隊啦啦隊員，以及華美銀行義工一同為200名來自當地多個社區組織的賓客提供豐富的感恩節晚餐，並設有各類遊戲互動環節，現場氛圍其樂融融。