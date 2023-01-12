我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

金麥爐烤年糕14日全面上架

工商訊
桂圓肉富含高量鐵質，滋補養顏。
桂圓肉富含高量鐵質，滋補養顏。

金麥食品公司每逢農曆新年所推出之古早味年糕，由於採用爐烤方式製作，不油不膩，酥香軟糯，是矽谷人新年期間家家戶戶走親訪友最佳伴手禮。明1月14日（星期六）正式上架，想要購買日日新鮮出爐的烤年糕，請即早預約。

爐烤年糕共5種傳統口味，紅豆、黑芝麻、紅棗核桃、原味 及台式鹹年糕。今年再添新口味，全新推出「桂圓核桃」口味，為求正宗道地，特別遠自台灣訂購高品質的龍眼乾，再搭配養生食材「核挑」，純手工製作而成。新鮮出爐的桂圓核桃年糕，香味撲鼻，每一口都吃的到軟糯香甜的桂圓肉，歡迎您來嚐鮮。

眾所週知，經過曝曬後的桂圓肉含鐵量非常高，比紅棗、葡萄乾、荔枝的含鐵量都高，桂圓肉也是一味非常重要的中藥食材，不僅可以調養身體，還可以提高免疫力，抑制腫瘤，降血脂，甚至有抗衰老的功效。既是最佳伴手禮，外包裝及提袋也非常講究。紅金色的外包裝，喜氣洋洋，寓意吉祥。

除了年糕外，金麥發糕，一樣是非常搶手，黃澄澄的外表鬆軟香Q的口感，每日現蒸現賣，限量供應，將在爐烤年糕上架後陸續推出。

今年矽谷的天氣非常反常，天寒地凍陰雨綿綿，在這隰冷的天氣裏，來上一碗熱呼呼的「燒鮮草」暖心暖胃再舒適不過。和其他店賣的燒仙草不同的是，金麥燒仙草並非以燒仙草粉劑冲泡而成，而是自家研製，搭配上紅豆、綠豆、花生、波霸粉圓、和芋頭後，層次分明口感綿密，超級好吃。

金麥食品公司七日營業，地址：19675 Stevens Creek Blvd. Cupertino CA 95014，預定洽詢專線：408-255-2221。

金麥爐烤年糕，寡油少糖，口感絕佳。
金麥爐烤年糕，寡油少糖，口感絕佳。

核桃 矽谷 腫瘤

上一則

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

延伸閱讀

2023清單減重篇／喝果昔減重 添8食材更有效

2023清單減重篇／喝果昔減重 添8食材更有效
他煮湯圓黏一團變「年糕」 網友點出失敗關鍵

他煮湯圓黏一團變「年糕」 網友點出失敗關鍵
果昔加入這9種食材 有意想不到的減重效果

果昔加入這9種食材 有意想不到的減重效果
聖誕節雪球餅乾

聖誕節雪球餅乾
核桃市華人協會 送暖市府及警局

核桃市華人協會 送暖市府及警局

熱門新聞

缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
暴風雨造成灣區許多地方淹水，屋崙一部汽車被困在大水中，幾乎滅頂。（美聯社）

強烈風暴襲灣區 數千樹木塌數百道路淹 2人喪命

2023-01-06 02:19
思科開始裁員，近700個灣區科技職位被削減。（美聯社）

思科大裁員 灣區已減近700人

2023-01-09 14:42

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事