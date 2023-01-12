金麥爐烤年糕14日全面上架

桂圓肉富含高量鐵質，滋補養顏。

金麥食品公司每逢農曆新年所推出之古早味年糕，由於採用爐烤方式製作，不油不膩，酥香軟糯，是矽谷 人新年期間家家戶戶走親訪友最佳伴手禮。明1月14日（星期六）正式上架，想要購買日日新鮮出爐的烤年糕，請即早預約。

爐烤年糕共5種傳統口味，紅豆、黑芝麻、紅棗核桃 、原味 及台式鹹年糕。今年再添新口味，全新推出「桂圓核桃」口味，為求正宗道地，特別遠自台灣訂購高品質的龍眼乾，再搭配養生食材「核挑」，純手工製作而成。新鮮出爐的桂圓核桃年糕，香味撲鼻，每一口都吃的到軟糯香甜的桂圓肉，歡迎您來嚐鮮。

眾所週知，經過曝曬後的桂圓肉含鐵量非常高，比紅棗、葡萄乾、荔枝的含鐵量都高，桂圓肉也是一味非常重要的中藥食材，不僅可以調養身體，還可以提高免疫力，抑制腫瘤 ，降血脂，甚至有抗衰老的功效。既是最佳伴手禮，外包裝及提袋也非常講究。紅金色的外包裝，喜氣洋洋，寓意吉祥。

除了年糕外，金麥發糕，一樣是非常搶手，黃澄澄的外表鬆軟香Q的口感，每日現蒸現賣，限量供應，將在爐烤年糕上架後陸續推出。

今年矽谷的天氣非常反常，天寒地凍陰雨綿綿，在這隰冷的天氣裏，來上一碗熱呼呼的「燒鮮草」暖心暖胃再舒適不過。和其他店賣的燒仙草不同的是，金麥燒仙草並非以燒仙草粉劑冲泡而成，而是自家研製，搭配上紅豆、綠豆、花生、波霸粉圓、和芋頭後，層次分明口感綿密，超級好吃。