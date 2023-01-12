金水大賭場喜迎免年新春慶祝活動

蔡琴在二岸三地頗受大眾歡迎。

免年新年，即將到來，在這個最重要的節慶裏，金水大賭場（Cache Creek Casino ) 特別為灣區 僑胞精心策劃了一系列活動，歡迎僑胞朋友踴躍參加。金水大賭場預祝大家「橫財就手，免年發大財」。

這一連串新年活動包括：

從現在至2月26日（2月12日除外），每天下午2時及晚上9時舉辦$8888現金大抽獎活動。

1月29日及2月26日（二個星期天），更加大抽獎籌碼，所有參加者有機會贏得2023年最新款賓士轎車一輛。

1月22日（大年初二）上午11至12時，將舉辦舞獅慶祝活動，當日下午3時更自台灣請來了國寶級的歌唱天后蔡琴前來演唱。

「好新琴演唱會」將在Cache Creek Casino 活動中心舉行。購票請上網：www.cachecreek.com/events/tsai-chin。

早年以民歌歌手身份進入演藝圈的蔡琴，是歌壇少數國語、英語、台語皆流利的歌手，在二岸三地頗受大眾歡迎。她不僅僅是台灣三金入圍 者，更是催生臺灣成立金曲獎的重要幕後推手。

蔡琴唱紅的歌曲不計其數「恰似妳的溫柔」、「被遺忘的時光」、「最後一夜」、「讀你」、「情鎖」、「油蔴菜籽」、「蝶衣」、「跟我說愛我」、「怎麼能」、「再愛我一次」、「抉擇」，絲絨般的中低音嗓音，動人的歌聲深入人心，素有「絲絨天后」的美譽。

此次應金水大賭場前來演唱，對華人來說，實可謂空前盛事，喜愛她的歌迷，萬勿錯過此一良機，早日前往訂票。

Cache Creek Casino 金水賭塲渡假村始於1985年，距離舊金山僅80英里，占地40多萬平方米，是集合豪華飯店、水療（Spa )、高爾夫球場、賭場於一身的高級休閒場所，賭塲內擁有2700多台吃老虎機，超高的回報率，為矽谷 創造了很多贏家。

渡假村地址：14455 CA-16 Brook , CA 95606，網址：www.cachecreek.com。