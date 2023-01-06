我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

議長第14輪投票 麥卡錫「一票之差」再度失利

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

來貴騰大賭場一同歡慶新春

工商訊
從1月12日星期四起，到貴騰獎賞中心領取免費兔年紀念獎賞卡。
從1月12日星期四起，到貴騰獎賞中心領取免費兔年紀念獎賞卡。

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店！

光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地，歡慶新年！在1月27日，星期五晚上6點至11點，舉辦幸運金兔大抽獎，保證每小時抽出一位八千元現金獎贏家！另外，還有60位八百八十八元免費老虎機遊戲獎賞贏家！新的一年，快前來試試你的好手氣！

除了精彩的抽獎活動外，帶你的親朋好友來貴騰賭場大酒店歡慶新春吧！在大年初一，1月22日星期日，中午12點和下午5點將有傳統的舞獅表演;下午1點到6點還有財神爺派發幸運揮春活動！此外，從1月12日星期四起，到貴騰獎賞中心領取你的免費兔年紀念獎賞卡。

貴騰大賭場擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和頂級SPA，並設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克等刺激博彩。以及3,000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克，還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。

貴騰大賭場9,000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300台角子老虎機和視頻撲克。現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的博彩遊戲。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani所推出的Tony’s of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食，任君選擇，必定令你樂而忘返。 所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入我們吧！

關於貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。

欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com，或致電：707-588-7100。

貴騰大賭場座落於極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。
貴騰大賭場座落於極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。

加州 美食 北加

上一則

灣區聖縣人口販賣每周達2700人 絕大多數為未成年人

延伸閱讀

喬州體育博彩若合法開放 年收可達6億元

喬州體育博彩若合法開放 年收可達6億元
芝市百利賭場周邊 將成為新高樓集中區

芝市百利賭場周邊 將成為新高樓集中區
罹難者從窗台往下跳 泰柬邊境賭場飯店惡火致19死

罹難者從窗台往下跳 泰柬邊境賭場飯店惡火致19死

紐約客談／大麻、賣淫、賭場 芝加哥前車之鑑

紐約客談／大麻、賣淫、賭場 芝加哥前車之鑑
柬埔寨邊境賭場飯店大火 至少19死、數十人下落不明

柬埔寨邊境賭場飯店大火 至少19死、數十人下落不明

熱門新聞

優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20

超人氣

更多 >
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍