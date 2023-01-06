來貴騰大賭場一同歡慶新春

從1月12日星期四起，到貴騰獎賞中心領取免費兔年紀念獎賞卡。

加州 羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店！

光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地，歡慶新年！在1月27日，星期五晚上6點至11點，舉辦幸運金兔大抽獎，保證每小時抽出一位八千元現金獎贏家！另外，還有60位八百八十八元免費老虎機遊戲獎賞贏家！新的一年，快前來試試你的好手氣！

除了精彩的抽獎活動外，帶你的親朋好友來貴騰賭場大酒店歡慶新春吧！在大年初一，1月22日星期日，中午12點和下午5點將有傳統的舞獅表演;下午1點到6點還有財神爺派發幸運揮春活動！此外，從1月12日星期四起，到貴騰獎賞中心領取你的免費兔年紀念獎賞卡。

貴騰大賭場擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和頂級SPA，並設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克等刺激博彩。以及3,000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克，還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。

貴騰大賭場9,000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300台角子老虎機和視頻撲克。現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的博彩遊戲。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani所推出的Tony’s of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食 ，任君選擇，必定令你樂而忘返。 所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入我們吧！

關於貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)座落於北加 州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。