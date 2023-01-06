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蓮生活佛新著神通大師維摩詰大法會

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蓮生活佛為讀者在新書上簽名留念。
蓮生活佛為讀者在新書上簽名留念。

蓮生活佛12月31日在座落於南投草屯的台灣雷藏寺發表新作「神通大師維摩詰」，舉行簽書會，並於元旦在嘉義市港坪運動公園體育館主持五色不動明王大法會，近萬人參加，導致體育館爆滿，人潮湧向館外的帳棚區。

「神通大師維摩詰」是蓮生活佛第292本著作，記載並說明維摩詰大士的許多珍貴教示。書中提及維摩詰大士顯現神通度化無量眾生的事蹟，令人嘆為觀止。此事記載於維摩詰經，當時維摩詰大士將整個妙喜世界搬到娑婆世界給大眾看，大眾目睹妙喜世界的莊嚴美好，佛陀更讚揚彼土菩薩與眾弟子的清淨，無數人因此發無上道心，願往生妙喜世界。

蓮生活佛指出，維摩詰大士把妙喜世界搬到娑婆世界，這是打破空間，娑婆世界沒有因此而顯得擠迫，妙喜世界也沒有縮小，二個世界互相融合無礙， 時間也不存在了，這是打破時間。

妙喜世界承受阿閦佛的佛力，生活型態匪夷所思，食物是由自己變化產生，衣服由菩提樹生出，住的是七寶宮殿，以蓮花為座來往飛行，一聽便無煩惱的和雅天音，歡喜的歌舞遊戲，一切皆微妙香潔，而且是以無念的禪定取代睡眠。

維摩詰經中，提及維摩詰大士來自妙喜世界。維摩詰大士對於妙喜世界的人民有簡要的描述，例如：不貪，因沒有名位之爭、金錢往來、嫉妒吃醋；不憤怒，因沒有怨仇；不愚癡，因全是智者，具備空性的出世智慧、種種修行道理的入世智慧、出世入世合一的智慧；不疑惑，因已證得自性清淨；不傲慢，因人人平等；沒有病痛，因不是肉身。

翌日1月1日五色不動明王大法會，蓮生活佛表示，法會為整個台灣做結界，祈盼住在這塊大地的所有人，都能平安吉祥、一切有保障。

主辦單位真佛宗法華學會捐贈台幣30萬元給嘉義市政府社會救助金專戶，嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長出席，致詞感謝蓮生活佛回到故鄉嘉義市舉辦大法會，願這一股宗教與信仰的善良力量，使疫情陰霾早日退去、社會安和樂利，為嘉義市帶來進步與繁榮。

蓮生活佛開示不動明王的誓願「見我身者發菩提心，聞我名者斷惡修善，聞我說者得大智慧，知我心者即身成佛 」，勉勵大眾諸惡莫作，眾善奉行，去除所有的煩惱與執著，體認所有相都是虛幻的，證到無我無念無心的完全清淨，便是即身成佛。當真正了解佛的心，就知道什麼都沒有，只剩下救度眾生的菩提心。

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