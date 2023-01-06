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舊金山地鐵Muni7日開始新T線和Chase中心服務

工商訊
新T線連接中央地鐵從四街夾King 街到華埠白蘭站。
新T線連接中央地鐵從四街夾King 街到華埠白蘭站。

新T線從星期六起經過中央地鐵，連接華埠與訪谷區 Sunnydale

新T線列車連接訪谷區Sunnydale與華埠間的社區，週一至週五，從早上 6 點至午夜12點，每10分鐘一班，週六、日，從早上 8 點至午夜12點，每12分鐘一班。

新T線由四街夾King街站開始向北行駛中央地鐵路線，不再經過King街以及 Embarcadero和Market街沿線的地鐵站。此外，K線也將往返於Balboa Park和 Embarcadero站之間。前往Embarcadero夾 Folsom, Embarcadero 夾 Brannan 以及二街與 King 街的乘客，應在 Powell 站或者四街夾 King 街站換乘 N 線列車。

Chase 中心活動的新服務

Chase 中心的活動，除了 T 線列車的正常服務，Muni仍將繼續提供活動專車。這些在中央地鐵運行的專車，會標有 S Mission Bay - 且往返於華埠白蘭站和 UCSF/Chase 中心之間。Muni地鐵和捷運乘客，可以在 Powell 站去聯合廣場站轉車。

巴士服務變更

自 1 月 7 日起的巴士服務變更：

● 新 T 線的巴士路線與新 T 線列車路線一致

● 6 號巴士延長每日營運時間 至午夜 12 點

● 21 號巴士路線延長，平日晚 7 點之後以及週末全天，會到 Fulton 街夾八街  

● 12 號 和36 號巴士在總站附近的 Cesar Chavez 和 Valencia 街的停車站稍有改動

● 28 號和38R 巴士會增加服務，減少擁擠狀況

● 四街改善項目在 Yerba Buena/Moscone 站的巴士站有改動

瀏覽服務變更網站SFMTA.com/ServiceChanges，有更多資訊、動畫地圖、乘車指南視頻及常見問題，可幫您瞭解新出行模式。

地鐵站 華埠 捷運

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