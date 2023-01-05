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神韻震撼世界 華人自豪擁抱光明和希望

工商訊

享譽全球的神韻演出，正在開展2023年度巡迴演出。從舊金山到休斯頓，從英國到日本，各大城市的頂級劇院中，華蓋雲集，精英薈萃，各界名流齊聚一堂，一睹神韻風采，在享受最頂尖的視聽盛宴之時，歡度溫馨佳節，擁抱光明和希望。

伴隨著神韻以最頂級藝術和中國傳統文化震撼世界，越來越多的大陸華人也競相觀看神韻，在領略傳統文化之美的同時，盡享中華文化洪揚世界的自豪感。

華人看神韻：為大陸染疫家人祈福

在今次的舊金山灣區演出季中，還有大陸移民慕名而來，希望通過觀看神韻「為在大陸的染疫家人帶來祝福」。

從中國大陸來的金女士在聖荷西欣賞了12月29日的神韻演出後，感慨說，她久聞神韻美名，「現在大陸疫情嚴重，在大陸的家人都感染了，希望我來看神韻，能給家人帶來祝福。」

大疫當前，希望為中國家人祈福的神韻粉絲並不只是金女士一人。來自北京的李衛華，在聖荷西觀看了12月30日的神韻晚會後說「神韻應該多演出」。李衛華說親戚朋友全在北京，他們也都染疫，「（神韻）如果能去大陸演出，人們都看看，內心都會感到安靜、安寧」。

華人感激神韻「為中國人爭光」

2023年1月1日，灣區華人趙雙女士在聖荷西觀看了神韻演出後讚歎道，「神韻很偉大」，「為中國人爭光」。

鍾先生在舊金山歌劇院觀看1月4日下午的神韻演出後，讚美說神韻將頂級藝術獻給了世界，神韻「把藝術上的最高境界獻給了華人，以及東西方各民族」。來自大陸的袁先生欣賞了當天下午的演出後感動落淚，他說：「希望神韻能在中國上演。」「我感到很自豪！」

灣區各界盛讚神韻「一生必看」

灣區律師David King攜帶親朋觀看了12月26日節禮日的神韻晚會後，激動地說「神韻是一場必看的秀」，神韻藝術家「正點亮一盞明燈」。

聖荷西城市學院藝術系主任William Reyes-Cubides先生，欣賞了12月30日晚的神韻晚會後，感動落淚。他盛讚神韻是「真正的藝術品」，感激神韻藝術家「將傳統文化展示給全世界」。

神韻送福 華人購票有驚喜

為幫助中國民眾了解中國傳統文化，神韻首次面向大陸中國人開放30%票價優惠。目前僅限加州舊金山、伯克利，佛森，沙加緬度，莫德斯托，弗雷斯諾和內華達州雷諾的劇院，$110以下的票價區。

熱線號碼：888-874-6938；購票時講普通話即可獲得優惠。欲購從速，「神韻，一生必看一次的演出！」

華人 灣區 舊金山

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