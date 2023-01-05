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財稅規劃新策略國語講座下周末南灣舉行

工商訊
紐約人壽保險公司資深財務規劃顧問林穎華 Winny Lin，在講座中會深入淺出地為來賓解說。
紐約人壽保險公司資深財務規劃顧問林穎華 Winny Lin，在講座中會深入淺出地為來賓解說。

迎接2023年新經濟情勢，為華人讀者資產管理及傳承做好準備，由世界日報主辦，邀請著名的紐約人壽財務保險公司投資理財專家團隊主講「經濟動盪下，財稅規劃新策略」國語講座，將於下周六(1月14日)上午10:45分在國際醫葯大學大禮堂舉辦，敬請提早入場。地址：595  Lawrence Expressway, Sunnyvale。

根據調查，許多華人讀者講究儲蓄，投資房產，更在意老年時將財產過戶移轉給子女。在這兩、三年，歷經經濟局勢的大幅動盪下，您的各項資產投資安排是否適當?有無調整的必要？大通漲情勢下，資產送入信託值得嗎？

子女做為退休金帳戶受益人是理想的安排嗎？高額退休金帳戶將如何面對傳承的稅務問題？用個人或公司名義持有房產是最優的選擇嗎？與子女共同擁有房產有什麼法律與稅務隱憂需要考慮？如何在資產投資中靈活運用合適的信託？高增值資產的傳承，賣，送，留，該如何思考與選擇？這些問題都是值得我們特別檢視與思考的。

纽约人壽是全美最大的互惠人壽保險公司，在全美500强公司中排名前69。也是全球排名前列的大型資產管理公司。此次該公司派出四位財務律師及投資理財專家主持二小時的精彩講座，參加者亦可以國、粵、英語提問，進行免費諮詢及解答。

第一講由Violet  Cole律師主講：

● 全球經濟動盪和財富新方向。

● 信託設計與財富保護的深度解讀。

● 不同方式持有房產的利弊詳解。

● 新稅務改革下財富傳承方向詳解。

第二講由該公司副總裁CVP、高端市場規劃部執行顧問：Tony Li主講：

● 新退休金稅務改革法案要點深度解讀。

● 退休金稅改後新的退休金規劃方向。

● 退休金稅改後所面對傳承的稅務隱患詳解。

第三部份由資深財務規劃專家林穎華女士 Winny Lin, MBA, LUTCF探討：

● 通貨膨漲經濟動盪對資產配置的影響。

● 退休金稅改後高資產傳承的實例分析。

● 美國房產持有者的財務規劃案例詳解。

● 美國人持有海外房產和股權的問題。

最後解答提問Q & A：由 Joel Liu, JD. 律師回答各有關提問。

有興趣的聽眾亦可以在會後預約，與主持人進行一對一的詳細諮詢。

此次講座場地座位寛敞安全。免費停車，座位有限，額滿即止。請即掃描二維碼報名。查詢聯絡Email：[email protected]，電話：415-510-1291。

有興趣講座的讀者，敬請掃描二維碼報名，額滿即止。
有興趣講座的讀者，敬請掃描二維碼報名，額滿即止。

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