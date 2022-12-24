遠離香煙和壓力快樂逍遙度假期

由於現在大多數地方都在解除與COVID相關的限制，人人都期待在假期間終於能與家人和朋友共度時光。但四處奔波也會令人倍感壓力。在這特別忙碌的假期內，香煙好像是減壓的最佳辦法。為想在這個季節裡嘗試戒煙或保持無煙的人士，Asian Smokers' Quitline (ASQ) 《華語戒煙專線》的戒煙顧問在此誠意為您提供小竅門和鼓勵。

「我們很清楚，對於那些致力於戒煙的人來說，假期可能具有挑戰性。」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說，「在堅持戒煙的旅途上，為假期抽煙的誘因做好準備，並獲得額外的支持來繼續戒煙之旅是十分重要的。」

以下是戒煙顧問就度假期間如何避免誘發煙癮，和保持無煙的一些小竅門：

1. 選定一個戒煙日並把它標記在日曆上。

2. 避免辛辣、含高糖份的食物，以及酒精類。假期通常都是吃喝玩樂的時候，但該儘量避免讓您特別想抽煙的食物。選擇水果或低糖的甜品。至於酒類，藏起来吧！改喝無糖的礦泉水、梳打水或蘋果 酒（蘋果梳打）。

3.與不吸煙者爲伴。節日期間，嘗試擴大您的社交圈子。多聯繫已經戒煙或不吸煙的朋友，有助於您保持忙碌並遠離吸煙。

4.擁有一個有支持力的社交圈子對於您戒煙的旅程非常重要。

ASQ《華語戒煙專線》是一個免費的全美戒煙計劃，專門為說華語的戒煙人士服務。服務包括自助戒煙資料、一對一電話輔導，符合條件者還可以獲得兩週免費試用裝的尼古丁戒煙貼片。

您可以通過以下方式聯繫我們：致電 1-800-838-8917；網上www.asq-chinese.org完成登記手續；向66819發送簡訊【戒煙】以接收中文簡訊。（如欲退出可隨時發送簡訊【STOP】至66819。您的電話運營商可能會收取簡訊費用。）

5.說到底，切勿放棄戒煙。您會成功的！

ASQ為想幫助他人戒煙的司尋求者提供諮詢服務和戒煙資料，朋友和家人也可以聯繫ASQ《華語戒煙專線》，從一位友好且見多識廣的戒煙顧問那裡獲取信息和建議。

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ 已經為超過19,000名美國亞裔社區的居民用國、粵語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。

符合資格的戒煙者將會獲得两週免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。