聖誕送大禮長期護理保險降價15%
最近在華裔社區很多的題目是：如何規劃長期護理。據官方統計，65歲以上的人在走之前有70%會使用到長期護理。下面的6件事情你有2件不能獨立完成就確定需要長期護理，這6件事是：洗澡，穿衣服，如廁，走路，吃飯，大小便失禁。
很多人知道傳統的紅藍卡醫療保險並不保障長期護理，而有過長期護理經驗的人都知道，長期護理可能需要5-10年或更久，比如中風，阿茲海默症等需要長期護理可長達十年以上，而平均每月的長期護理在7,000元至10,000元，如果要5至10年將要支付50萬元到120萬元。
如何才能保障退休生活不會因為需要長期護理保險而影響自己及家庭呢? 現在我來為大家介紹三類長期護理保險：
1. 第一種長期護理保險夫婦可以一起買保單，保費只付一單，夫妻雙方就有長期護理保障終身無上限！如果你用不到長期護理，你可以取回本金或有人壽保險給你的家人，讓你的長期護理保費不白繳，這種保險的保費是固定不會漲的，可以一次或分10/20年繳清。
如果你滿六十歲，保費可以用IRA的錢支付，讓你可以滿足70歲以後要提款的最低要求，如果夫妻倆有三高也可以保！如果你有老的人壽保險或年金也可以用1035交換成這種保單。
聖誕節快到了，因為最近利息上調，保險公司把一次性付款的保費下降了13%-15%！這是歷年來最大的降幅，有一對近60的夫婦一次性付款購買這種保險，每人每月可保6千元的長照險，終身長照理賠無上限，用不到長照有萬20人壽保險，降價前一次性付保費15萬5千，降價後只要付13.4萬，省了2.1萬，他們很高興，說這是最好的聖誕禮物！
2.第二種長期護理保險跟第一種同樣是如果用不到會還本的，你可以取回現金價值，或者走後有人壽保險理賠。
跟第一種不同的是，這種的理賠是直接支付給你的，不需要用報銷的方式來理賠，這種保險每單只保一人，而且總保障只有六年的時間。這種保險比較適合想要將來退休時搬回亞洲養老的退休族。
3. 第三種長期護理保險和前面2種都不一樣，它是沒有人壽保險的純長期護理保險，如果用不到長期護理則保費不返還，這種保險的好處是保費相對較低，也可以單人或夫婦共同保，一但需要長期護理理賠則保費不用繳了。這種保險比較適合年齡較大，資金不足以一筆支付，需要每月支付的客戶。
以上給大家介紹了3種主要的長期護理保險，到底哪一種更適合你呢？我們需要了解你的情況和需求，然後再為你設計一個最合適的方案，我們的免費諮詢可以通過視詢或電話，請電：408-466-0232，找黃總。或電郵：[email protected]聯繫。
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