聖誕送大禮長期護理保險降價15%

最近在華裔社區很多的題目是：如何規劃長期護理。據官方統計，65歲以上的人在走之前有70%會使用到長期護理。下面的6件事情你有2件不能獨立完成就確定需要長期護理，這6件事是：洗澡，穿衣服，如廁，走路，吃飯，大小便失禁。

很多人知道傳統的紅藍卡醫療保險 並不保障長期護理，而有過長期護理經驗的人都知道，長期護理可能需要5-10年或更久，比如中風，阿茲海默症等需要長期護理可長達十年以上，而平均每月的長期護理在7,000元至10,000元，如果要5至10年將要支付50萬元到120萬元。

如何才能保障退休 生活不會因為需要長期護理保險而影響自己及家庭呢? 現在我來為大家介紹三類長期護理保險：

1. 第一種長期護理保險夫婦可以一起買保單，保費 只付一單，夫妻雙方就有長期護理保障終身無上限！如果你用不到長期護理，你可以取回本金或有人壽保險給你的家人，讓你的長期護理保費不白繳，這種保險的保費是固定不會漲的，可以一次或分10/20年繳清。

如果你滿六十歲，保費可以用IRA的錢支付，讓你可以滿足70歲以後要提款的最低要求，如果夫妻倆有三高也可以保！如果你有老的人壽保險或年金也可以用1035交換成這種保單。

聖誕節快到了，因為最近利息上調，保險公司把一次性付款的保費下降了13%-15%！這是歷年來最大的降幅，有一對近60的夫婦一次性付款購買這種保險，每人每月可保6千元的長照險，終身長照理賠無上限，用不到長照有萬20人壽保險，降價前一次性付保費15萬5千，降價後只要付13.4萬，省了2.1萬，他們很高興，說這是最好的聖誕禮物！

2.第二種長期護理保險跟第一種同樣是如果用不到會還本的，你可以取回現金價值，或者走後有人壽保險理賠。

跟第一種不同的是，這種的理賠是直接支付給你的，不需要用報銷的方式來理賠，這種保險每單只保一人，而且總保障只有六年的時間。這種保險比較適合想要將來退休時搬回亞洲養老的退休族。

3. 第三種長期護理保險和前面2種都不一樣，它是沒有人壽保險的純長期護理保險，如果用不到長期護理則保費不返還，這種保險的好處是保費相對較低，也可以單人或夫婦共同保，一但需要長期護理理賠則保費不用繳了。這種保險比較適合年齡較大，資金不足以一筆支付，需要每月支付的客戶。

以上給大家介紹了3種主要的長期護理保險，到底哪一種更適合你呢？我們需要了解你的情況和需求，然後再為你設計一個最合適的方案，我們的免費諮詢可以通過視詢或電話，請電：408-466-0232，找黃總。或電郵：[email protected]聯繫。