我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞

新冠後遺症為何「嗅覺喪失」？找到原因了

聖誕送大禮長期護理保險降價15%

工商訊

最近在華裔社區很多的題目是：如何規劃長期護理。據官方統計，65歲以上的人在走之前有70%會使用到長期護理。下面的6件事情你有2件不能獨立完成就確定需要長期護理，這6件事是：洗澡，穿衣服，如廁，走路，吃飯，大小便失禁。

很多人知道傳統的紅藍卡醫療保險並不保障長期護理，而有過長期護理經驗的人都知道，長期護理可能需要5-10年或更久，比如中風，阿茲海默症等需要長期護理可長達十年以上，而平均每月的長期護理在7,000元至10,000元，如果要5至10年將要支付50萬元到120萬元。

如何才能保障退休生活不會因為需要長期護理保險而影響自己及家庭呢? 現在我來為大家介紹三類長期護理保險：

1. 第一種長期護理保險夫婦可以一起買保單，保費只付一單，夫妻雙方就有長期護理保障終身無上限！如果你用不到長期護理，你可以取回本金或有人壽保險給你的家人，讓你的長期護理保費不白繳，這種保險的保費是固定不會漲的，可以一次或分10/20年繳清。

如果你滿六十歲，保費可以用IRA的錢支付，讓你可以滿足70歲以後要提款的最低要求，如果夫妻倆有三高也可以保！如果你有老的人壽保險或年金也可以用1035交換成這種保單。

聖誕節快到了，因為最近利息上調，保險公司把一次性付款的保費下降了13%-15%！這是歷年來最大的降幅，有一對近60的夫婦一次性付款購買這種保險，每人每月可保6千元的長照險，終身長照理賠無上限，用不到長照有萬20人壽保險，降價前一次性付保費15萬5千，降價後只要付13.4萬，省了2.1萬，他們很高興，說這是最好的聖誕禮物！

2.第二種長期護理保險跟第一種同樣是如果用不到會還本的，你可以取回現金價值，或者走後有人壽保險理賠。

跟第一種不同的是，這種的理賠是直接支付給你的，不需要用報銷的方式來理賠，這種保險每單只保一人，而且總保障只有六年的時間。這種保險比較適合想要將來退休時搬回亞洲養老的退休族。

3. 第三種長期護理保險和前面2種都不一樣，它是沒有人壽保險的純長期護理保險，如果用不到長期護理則保費不返還，這種保險的好處是保費相對較低，也可以單人或夫婦共同保，一但需要長期護理理賠則保費不用繳了。這種保險比較適合年齡較大，資金不足以一筆支付，需要每月支付的客戶。

以上給大家介紹了3種主要的長期護理保險，到底哪一種更適合你呢？我們需要了解你的情況和需求，然後再為你設計一個最合適的方案，我們的免費諮詢可以通過視詢或電話，請電：408-466-0232，找黃總。或電郵：[email protected]聯繫。

醫療保險 保費 退休

上一則

幾經延後 加州灣區鄧金斯蟹季31日起跑

延伸閱讀

聖誕平安夜 南加逛燈會 光影冰雕放異彩

聖誕平安夜 南加逛燈會 光影冰雕放異彩
每年進帳250萬 瑪麗亞凱莉靠這首歌可退休

每年進帳250萬 瑪麗亞凱莉靠這首歌可退休
美股道瓊早盤跌150點 聖誕行情希望破滅

美股道瓊早盤跌150點 聖誕行情希望破滅
萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使

萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使
第1次沒有女王共度聖誕 凱特王妃：感受大不同

第1次沒有女王共度聖誕 凱特王妃：感受大不同

熱門新聞

因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）

人氣珍奶店遭抵制 Boba Guys關金山創始店

2022-12-19 02:00
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消

百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難