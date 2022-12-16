生計節日蛋糕九折 家鄉味道聖誕好禮兌換領

生計貼心準備聖誕美味蛋糕，精緻裝飾是家庭聚會的不二之選。

感節日在即，今年生計一如既往因應這一年一度的節日期間，推出了精美的節日餅乾禮盒，裡面除了有節日必有的蔓越莓餅乾，香濃的果醬餅乾和酥脆濃郁的巧克力杏仁餅乾，還有生計暢銷的鳳梨酥以及太陽餅。

生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，把這一份家鄉的情誼帶給大家。除了餅乾禮盒，生計還貼心地為您準備了四款聖誕創意美味蛋糕，配著精緻的聖誕裝飾，是家庭聚會的不二之選！

在12/5至12/25節日期間，凡在生計官網上訂購蛋糕，就享有九折優惠！優惠碼：CAKEMAS10。

除了節日的優惠以及禮盒以外，今年我們生計店內也更增加了聖誕集點卡的活動！在12/1至12/31期間每消費$10即可在集點卡上蓋一個章，集滿十個章即可兌換六個蛋撻，或是一盒太陽餅！(禮物必須在1/31/2023前兌換)。

冬季必不可少的養生滋潤食物非黑芝麻莫屬！這個節日，生計隆重推出了黑芝麻系列！經過大廚們的精心研製，使用100%純天然的芝麻磨成粉，製造出口味迷人獨特的蛋糕，酥脆的丹麥，鬆軟的甜包，還有如雲朵般的卷心等四種黑芝麻系列產品！黑芝麻不只香濃美味，他還對我們的健康非常有益，黑芝麻的營養價值高，富含蛋白質、纖維素，可以有效的幫助我們減少貧血機率，降血壓 和強健骨骼！這個冬天絕不能錯過的又美味又健康的佳品！

美國地域遼闊，華人 散居各地，為生活拼搏. 每逢佳節倍思親，生計也只有藉著一年一度的佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類點心，服務全美華人，讓大家用來傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶 以表達我們最真誠的心意與思念.希望無論相隔多遠，冬日多冷，大家也能感受到家的溫暖。