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蓮生活佛小巨蛋傳授化虹大法

工商訊
蓮生活佛回向祈請祖師蓮華生大士加持大眾永恆吉祥。
蓮生活佛回向祈請祖師蓮華生大士加持大眾永恆吉祥。

蓮生活佛12月11日在台北小巨蛋傳授密教大圓滿九次第法中最高的化虹大法。台北市長當選人蔣萬安與多位政、商、醫、法律等各界嘉賓前來參加，來自世界各地的善信湧入一萬餘人。

蔣萬安致詞時表示，蓮生活佛不只地位崇隆、著作等身、而且不遺餘力的弘揚佛法度化眾生，令人非常欽佩。在疫情期間或之後，蓮生活佛與他所帶領的人，安定人心，是穩定社會的一股非常重要的力量。期盼台北市未來能夠與蓮生活佛 、各宗教、各信眾大德緊密合作，帶給台灣社會良善的力量，也帶給下一代更好的生活。

依照大圓滿九次第法，從顯教三乘的聲聞阿羅漢、緣覺、菩薩，然後是密教的事部、行部、瑜伽部，最後是嘛哈瑜伽、阿努瑜伽、阿底瑜伽，共分為九乘。蓮生活佛指出，阿底瑜伽中的化虹大法，是九乘之巔，是最高的山頂，修持成就便可化為虹光，融入宇宙之中，也就是成佛。就外在而言，要身清淨、口清淨、意念清淨；就內在而言，是將修行的氣、脈、明點，都變成光明，並且在任何處境中，都保持著心靈的光明。

蓮生活佛提及般若波羅蜜多心經，勸勉大眾要醒過來，不要迷惑於財、名、地位、色，娑婆世界只是一個幻相，畢竟無所得，既然都得不到，還有什麼可想的？最高的清淨就是無念，也就是禪定與智慧合起來，還要有慈悲心、菩提心，在阿底瑜伽時要修到無念，這時候便能身化虹光。

此外，西雅圖雷藏寺12月10日進行冬令送暖活動，監院釋蓮吟法師一行人運送愛心物資到華盛頓大學西雅圖校區的Facing Homelessness遊民救濟中心。兩輛大車塞滿了各種禦寒衣物、背包、帳篷、熱食等等，Facing Homelessness經理Karina Wallace與工作人員看到後驚喜不已，笑容滿面的連連讚嘆道謝。

西雅圖雷藏寺捐助禦寒物資給Facing Homelessness遊民救濟中心，前...
西雅圖雷藏寺捐助禦寒物資給Facing Homelessness遊民救濟中心，前方是經理Karina Wallace女士。

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