萬通互惠理財人壽保險2023年分紅金額預估19億

自1869年以來，萬通互惠理財每年都向符合資格保單持有人發放紅利。

萬通互惠理財人壽保險 公司(MassMutual)於2022年11月1日宣布，2023年分紅金額預計達到19億美元，將連續第三年創下公司的新紀錄。

萬通互惠理財董事長、總裁兼首席執行長Roger Crandall表示：「今年的不穩定性和不確定性並沒有減少，從地緣政治衝擊到通脹上升和供應鏈短缺，再到股票和債券市場的波動，都導致了全球經濟放緩」。

「然而，萬通互惠理財自1851年成立以來，克服這些壓力是我們一直堅持做的事。2023年創紀錄的紅利發放，證明了我們的財務實力和穩定性，也反映出我們針對長期投資 ，以及為保單持有人實現長久價值的承諾和能力。」

萬通互惠理財的整體運營基礎，以及戰略業務和投資組合繼續發揮明顯的競爭優勢，在一系列經濟狀況下依然獲得強勁的收益。如今，該公司調整後的資本總額超過330億美元，有效保險金額為9180億美元 。萬通互惠理財在2023年的分紅中維持了 6.00% 的派息利率，反映出公司不僅信守長期承諾，發放具有競爭力的紅利，同時也維持了公司的財務實力。

雖然紅利發放並非保證，但萬通互惠理財的產品，包括終身壽險 和傷殘收入保險，保單持有人都有資格獲得分紅。一般而言，終身壽險紅利可用於增加保單的保障範圍和現金價值、減少保費或保單貸款，也可以作為現金使用。

目前，四分之三的萬通互惠理財保單持有人選擇利用他們的紅利來增加保單的覆蓋範圍，從長遠來看，紅利能極大地促進保單現金價值和死亡保險金的提高。

Crandall補充道：「有了我們的員工和理財代表網絡，加上我們為每個人生階段提供的全面解決方案組合，以及不斷增強的個性化數字體驗，我們能以強大的實力幫助人們渡過這些充滿挑戰的時刻，還能幫助數百萬人保障他們的未來，以及保護他們所愛的人。」

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