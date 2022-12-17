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日本富士高端醫療按摩椅年終大清倉至3-4折

工商訊

日本富士高端醫療按摩椅勞斯萊斯頂級豪華型FJ-8500 4D AI年終清倉大優惠。

在美國具有30年經營歷史的日本富士高瑞醫療按摩椅，再次榮獲CES美國電子消費展新媒體評為全球最佳的按摩椅FJ-8500、每年有20萬科技人企業家參加的全球最大的電子科技產品展美國拉斯維加斯CES，日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500大受消費者歡迎。

疫情之後消費者的需求料對於注重本身的身體健康越來越強烈，渴望的是一台全方位高科枝的深層按摩椅，力度強，準確性高，能夠通過先進的智能化技術人體感應技術，在身體疲勞時能快速消除疲勞，酸痛，恢復活力！

特別在疫情中能夠得到全面提升免疫力，抵抗力！購買按摩椅只能親自體驗，才能真正體會到什麽叫做我所需要的按摩椅！

年終祝福送禮送健康！雖然現在新冠疫情趨緩及各業復甦，但三年的疫情衡擊及俄烏戰事及其他多方因素，導致各樣民生用品都在漲價，包括工廠的生產成本大幅增加。

日本富士高瑞醫療按摩椅在特定時間，健康不能等，年終歲末獻愛心，逆行大折扣！原價的6折減價，四免一口價（免稅，免運費，免按裝費，免利息）60期付款，每月僅$150，另奏獻上當今最火的時尚魅力減肥瘦身機（市價$2395）一台，作為年終大禮！

二機組合，效果勝過整個健身房！你要投資健身房$100萬的資金才能有這樣的收益效果！但是年終大酬賓僅化$150/月，你的健康有保證！被動運動：靜躺在日本富士高瑞醫療按摩椅15分鐘改變自己的人生健康生活。主動運動：富士勉力四射減肥運動機，每秒使你全身3000肌肉纖維組織實施健康運動，發達肌內消脂消毒（內毒素堆積排泄 )。

進入千萬家，造福意萬人。每天一塊錢，健康長壽多話三十年！優質投資，人生最好的選擇！敬請來實體店展示中心體驗！

日本富士高端醫療按摩椅總部在矽谷中心，多家IT公司Google等的供貨商！電話：510-651-9088，地址：4399  ingot street Fremont CA 94538，公司網站 wwwfujichair.com，Instgram.com/drfuji_fitness查看產品資料和選購歡迎來電咨詢洽談：1800-526-0278。發短信：408-464-6018，微信：Drfuji。

日本 疫情 健身

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