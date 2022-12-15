大華超市台灣糕餅禮品節隆重登場

大華超市「台灣糕餅禮品節」自11月25日啓幕以來，廣受顧客們的好評。各式各樣精緻誘人的糕點也成功躋身更多人的消費清單。一口酥香甜美的糕點帶來的不只是味蕾的滿足，更喚醒了人們對傳統家鄉味的思念。多種多樣的糕點禮盒不僅增添了節日氛圍，更爲大家帶來與親朋好友分享的喜悅。

這個周末，大華超市將繼續在全美多家分店進行免費試吃及花樣促銷活動，新一輪的社交媒體抽獎也隨之開啓。十分誠意帶給您滿分體驗，期待您的光臨。

大華超市聯合台灣外貿協會和台灣經濟部國際貿易局，為顧客精選正宗台灣風味糕餅，無論是最具代表性的鳳梨酥還是傳統酥香的太陽餅；細膩香滑的綠豆糕還是鹹香滿溢的蛋黃酥，大華超市給顧客帶來多樣選擇，將傳統好味端上顧客的餐桌。

歡迎本周末到活動參與分店，購買「台灣糕餅禮品節」的促銷熱賣食品以及品嚐免費試吃攤位的美味糕點，參與分店及促銷活動時間如下：

●12/16-12/18 Milpitas 苗必達分店：338 Barber Lane, Milpitas, CA 95035

●12/17-12/18 San Jose - Oakridge 分店: 925 Blossom Hill Rd, San Jose, CA 95123

●12/17-12/18 San Jose分店: 1688 Hostetter Road, San Jose, CA 95131

●12/17-12/18 Cupertino分店: 10983 North Wolfe Road , Cupertino, CA 95014

●12/17-12/18 Concord分店: 1795 Willow pass Road, Concord, CA 94520

●12/17-12/18 Pleasanton分店: 4299 Rosewood Dr. Pleasanton, CA 94588

●12/17-12/18 Sacramento 分店: 4220 Florin Road, Sacramento, CA 95823

●12/17-12/18 Richmond分店: 3288 Pierce Street, Richmond, CA 94804

買送活動：12月9日-12月25日，凡購物滿$68或以上(稅前)憑收據即獲送阿奇濃珍珠奶茶雪糕一盒，送完即止。凡購物滿100及以上(稅前)，憑收據額外領取驚喜禮品。

大華台灣糕餅禮品節給年末佳節錦上添花，甜蜜滋味勢不可擋，幸福生活輕鬆可享。期待您的再次光臨。

全美最大華人超市 「99大華超級市場」創立於1984年，致力於將優質的亞洲風味引入美國當地社區，日常供應最高品質的產品與服務。全美58家分店，覆蓋東西岸10個州。

*憑收據領取贈品，每張收據限領一份，以單一收據為準。買贈活動僅限上述參與分店領取。贈品數量有限，送完即止，機不可失萬勿錯過！

成就百分體驗，我們加倍用心！