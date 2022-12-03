聯邦保健Medicare年度登記至12月7日

趙世文在灣區各地服務僑胞30多年。自小在保險世家成長及受到專業的訓練，待人忠誠老實及態度誠懇。

重要提醒，65歲以上或已持有聯邦保健Medicare(紅藍卡)的人士請注意，健康保險 計劃年度登記至 12 月 7 日，投保人可以加入聯邦保險計劃或更換現有其他計劃（Medicare Advantage or Part D），確保自己新的醫療保障在明年 1 月 1 日生效。

如果65歲以下而未獲僱主提供健康保險的人士，其年度登記投保在 11 月 1 日至 12 月 31 日期間辦理登記手續，醫療保障在明年 1 月 1 日生效。如在明年 1 月 1 日至 1 月 31 日期間才登記註冊，保險將延遲到 2 月 1 日才會生效。

保險權威趙世文在此特別敬告持有聯邦保健Medicare的藍十字(Anthem)或Antna保險公司的投保人，在2023年將有新的計劃收費更低、福利 更好，只有重新轉換才能獲得這些保障，無論之前是否通過趙世文公司參保的客人，都請盡快與他聯系，包括全灣區 5大County縣，他可以全部在有效期內為投保人升級保障。

據趙世文介紹，由於以上兩家保險公司明年的醫療保障計劃福利都有提昇，投保人如不在登記期限內更新，明年將不能享有新增的福利。目前大部份合資格的人士已投保或轉換成功，但仍有投保人還沒意識到要採取行動。

他呼籲，只要擁有Medicare Part A和 Part B（俗稱紅藍卡），要馬上決定，以便在這短暫的自由轉換期內挑選一個適合自己的計劃。因為這個轉換時間極之有限，一旦錯過便要等待一年後才能更改現有計劃！

另外，除了上述提及的兩個保險公司，趙世文團隊在全灣區四大分公司舉辦的講座(現場及網上)更有詳細闡述聯邦保健Medicare紅藍卡與各保險計劃之間的關係，重點列明全灣區5大County縣首選保險計劃及對比，並提供詳盡的一連串相關服務，例如福利講解查找醫生藥物等等，令所有客人從錯綜複雜的計劃選擇上輕鬆作出決定，儘快聯絡趙世文團隊，通過精準的分析，才能讓你的福利达到最高境界。

趙世文在灣區各地服務僑胞30多年。他自小在保險世家成長及受到專業的訓練，待人忠誠老實及態度誠懇。他獲得保持健康保險界最高榮譽「金鷹獎」及人壽保險業殊榮超級「百萬經紀」稱號，更榮獲全加州耆英保險業績翹楚。他精通各種繁複的健康保險計劃，能精確地為所有合資格人士挑選出既省錢又方便的計劃而獲得無數客戶的好評。

為了個人及家人的健康可以獲得最大的保障，請與趙世文團隊聯系。舊金山分公司：1550 Noriega St, Suite 100, San Francisco；聖荷西分公司：4320 Stevens Creek Blvd, Suite 191, San Jose；菲利蒙分公司：42808 Christy St. #112 Fremont；奧克蘭分公司：638 Webster St. Suite 420, Oakland。電話：1-888-746-6688，415-661-3885轉各分公司，網站：www.Simon888.com。