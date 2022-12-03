光臨貴騰大賭場全方位歡樂一同跨年

光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地，歡樂告別2022年！在12月1、8、15、22、29日，每星期四晚上5點至10點，將舉辦 ，每次保證五十名贏家，頭獎獎金高達一萬五千元現金！共將送出價值高達二十萬元的總獎金！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機大賽。

此外，來貴騰賭場大酒店一同跨年吧！將有熱辣哈瓦那(Havana)風格的現場娛樂表演、免費派對禮物大贈送、NYE跨年倒計時等活動！讓我們一同歡慶2023年的到來！在星期六12月31日，還有高達六萬元Tropical Riches大贈送，下午12點到5點每小時抽獎。

Giant Jackpot，也將在星期六12月31日至1月2日下午五點舉辦。欲知更多活動相關訊息，請瀏覽：GratonResortCasino.com，或致電：707-588-7100。

貴騰大賭場擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和頂級SPA，並設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克等刺激博彩。以及3,000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克，還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。

貴騰大賭場 9,000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300 台角子老虎機和視頻撲克。現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的

博彩遊戲。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani所推出的Tony’s Of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食 ，任君選擇，必定令你樂而忘返。所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入我們吧！