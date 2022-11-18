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華航舊金山至台北航線16日起增加每日一班

工商訊
華航不斷精進，已連續7年榮獲航空乘客體驗協會「國際航空公司評鑑」五星航空獎。
華航不斷精進，已連續7年榮獲航空乘客體驗協會「國際航空公司評鑑」五星航空獎。

隨著疫情逐步解封，國際航線客運市場明顯復甦，中華航空公司舊金山-台北航線亦於11月16日起恢復每日一班，為返台旅遊、探親、及商務的旅客提供更便利的服務。

為迎接邊境解封，華航今年第四季大幅增加整體客運航班，除增加骨幹航線班次部署，恢復及開闢東南亞潛力航點，亦積極推廣北美/歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等轉機產品，擴大服務範圍。

新增的東南亞潛力航點包括12月1日起開航每週四班桃園-菲律賓宿霧航線，2023年1月2日起開航每週4班桃園-越南峴港航線，1月20日起飛航每週四班桃園-泰國清邁航線。以上熱門旅遊航點皆以最新A321neo 客機執飛，深化華航東南亞航網競爭力。

華航不斷精進軟硬體服務，已連續 7 年榮獲航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)「國際航空公司評鑑」五星航空獎(2023 APEX Five Star Global Airline)，並活用新一代更具燃油效率的飛機，結合數位科技運用，提供乘客安心的飛航產品及服務，致力打造最完美舒適的旅程。

航線 東南亞 邊境

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