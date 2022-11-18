生計烘焙感恩節黑芝麻系列新鮮出爐

感恩節期間，生計會推出養生黑芝麻系列產品。

感恩節就要到了，生計公司暨全體員工藉此機會要感謝廣大顧客一年來的惠顧之情，並祝福每位顧客及家庭，身體健康，闔府康泰。

在此闔家團聚，全家圍坐在餐桌前享受美味火雞和節日大餐的時刻，麵包和蛋糕便是這一桌溫馨氣氛中必不可少的甜點。生計麵包屋即將推出冬季黑芝麻系列新產品，並向慈善組織捐款，來回饋新老朋友多年來的支持。

感恩節期間，生計會推出我們的養生黑芝麻系列產品：黑芝麻三角丹麥，黑芝麻甜包，黑芝麻蛋糕捲和黑芝麻6寸蛋糕！這絕對是不可錯過的秋冬必備的養生系列。

生計採用100%純天然黑芝麻，用精心挑選的黑芝麻磨成粉並製成生計特別的黑芝麻醬，每一口皆可以感受到師傅們的用心和對烘焙的熱情。香濃醇厚的黑芝麻醬，配上鬆軟如雲朵般的小包外皮，或是酥脆的三角丹麥，或是香軟綿密的蛋糕，讓黑芝麻的味道溫暖你的整個冬日！

在感恩節期間，為了感謝顧客和社區對生計一直以來的支持，感謝大家一直以來的支持，生計將會給在灣區 的慈善機構捐款，以表示我們的關愛！