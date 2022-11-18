JV travel 精心策劃超級豪華台灣遊

三峽「大板根」森林溫泉是天然無污染的碳酸氫鈉鹽泉，素有「美人湯」之盛譽。

台灣觀光局強力推薦，JV Travel精心設計的超級豪華台灣遊，一經推出，回響熱烈，由於本團享有旅遊特色，如：綠色通道健檢，免等待半日可完成，經驗豐富醫師詳細閲讀報告。全程豪華褓姆車接送，無強迫購物行程，沒有額外費用，2人以上即可開團。

精緻優質旅遊行程，帶您暢遊寶島台灣美景，體驗在地美食 ，全程入住高檔酒店，洽詢請電：510-353-1888 或 510-972-9018。

超級豪華台灣遊，分7日及10日二團，7日團將安排入住花蓮門諾醫院健檢，這是其他旅行團絕對無法提供的特色。

眾所週知，全身健檢在美國非常不易，如果保險公司不願意支付費用，則所費不貲。花蓮門諾醫院經台灣衞福部評鑑為「優等醫院」，堅強的醫生團隊，多曾在美國受訓。

本旅行團在花蓮市府的支持下，經綠色通道，將冗長的2-3天的健康檢查，集中在半天至1天中完成。目前台灣防疫採0+7制，一般旅客抵達台灣後，須等待7天才可健檢，參加本團不用等待，全程採綠色通道，並有專業醫師負責解析。

除了健檢外，本旅行團特色多多，如入住三峽大板根森林溫泉酒店及日月潭涵碧樓大飯店。

大板根森林溫泉酒店，擁有台灣唯一僅存低海拔原始雨林，全區分三條路線，享受完森林浴，再到擁有碳酸氫鈉鹽泉的大板根露天溫泉SPA，讓妳消除疲勞、身心舒暢，大板根的溫泉是天然無污染的碳酸氫鈉鹽泉。

在日本 專家檢測確認含有每公升1918毫克豐富的微量元素與礦物質，甚至超越日本國家溫泉標準約2倍，堪稱溫泉中的極品，有「美人湯」之美譽。涵樓曾凃先總統行館，也是招待國內外政要之處。西元1998年涵碧樓和鄰近的土地由鄉林集團接後鄉林集團花了18.6億將原本六層樓的宮殿式建築改建為極簡、禪風的精品旅館 。

新生的「涵碧樓」自從西元2002年2月開幕後因為無敵的地理位置、難以言喻的絕色美景和豪奢舒適的客房、賓至如歸無微不至的服務成為台灣旅館業的標竿。「到涵碧樓住一晚」也成為許多台灣人心目中的「夢幻體驗」。

太魯閣國家公園的峽谷和斷崖，更是花東遊最知名的景點，崖壁峭立，景緻優美。其中清水斷崖綿延21公里，絕壁臨海面長達5公里，壯觀至極。行車在山壁斷崖及無垠大海之間，不僅驚嘆於大自然之奧妙，更可以充分欣賞太平洋海天一色的美景。

台灣美食聞名遐邇，本團將帶領您，從北到南，一一品嚐台灣的在地美食，到訪的美食景點包括：永和豆漿、三峽老街、東大門夜市、台東部落特色餐、高雄知名台菜料理、安平老街、鹿港老街、北浦老街等，其中最具特色的就是窯烤米苔目。

米苔目的口味有甜有鹹，全台的米苔目商家，也都各自有獨門配料，但台東的米苔目幾乎都是鹹的，相較於南部與西部熟悉的甜米苔目不同，台東米苔目是由在來米純手工製作，麵條越吃越香，Q中帶勁，是台灣頗具特色且最受歡迎的在地美食。