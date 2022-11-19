季節日接種COVID加強劑 給自己一份健康好禮

冬天很快就要來臨。爲自己和家人接種疫苗和加强劑，來預防COVID-19比以往都更重要。隨著年齡的增長，因COVID-19而嚴重致病的風險也會增加，所以接種升級版加强劑對年滿65歲者是至關重要的。

感染COVID-19在較年長人群中造成的住院及死亡率最高。50至64歲間的成年人比18至29歲者死亡的可能性要高25倍。65至74歲之間的成年人因COVID-19而死亡可能性則會顯著上升，與較年輕人相比高60倍。我們知道較年長成年人在及時接種加强劑後就可以最有效的預防嚴重病症。

我是UC Davis Health一名醫生Dali Fan；我關心您的健康並懇請您爲抗擊疫情盡自己的一份力。如果感到生病了，請務必在聚會前去做檢測 ，從而最大程度降低傳播風險。

問：如果預期感染率高，與家人共度佳節還安全碼？

答：我們知道與家人和朋友相聚是一個重要的節日傳統。當聚會時，强烈建議您採取適當措施來保證每個人的安全。這就意味著設立規矩是合理的，從而大家都能安全歡慶。在聚會前，鼓勵您的朋友和家人：

● 接種疫苗及升級版加强劑

● 聚會前後去做COVID檢測

● 如果感到生病了就待在家中

● 考慮佩戴口罩 。作爲主人的您可以把一籃口罩放在門口以鼓勵賓客們佩戴。

問：我感到COVID-19的威脅不再像以往一樣危險了。我還需要帶口罩嗎？

答：在公共室內場所佩戴口罩也可以幫助降低很多不同呼吸系統病毒的傳播，其中包括呼吸道合胞病毒（RSV）、流感及COVID。

研究表明COVID-19已經把我們的整體平均壽命削减了5年，並對有色人種社區造成的影響更加嚴重。接種疫苗和及時接種升級版加强劑可幫助消除這個差異並提高健康狀况。

問：我的父母和（或）祖父母剛在上個春季接種過疫苗，爲什麽我還應該優先爲他們接種升級版加强劑呢？

答：加强劑可幫助維持對嚴重病症的抵抗力。也可把對健康的影響减到最低。另外，得COVID-19後可能會出現一些長期症狀，比如中風、偏頭痛、記憶問題、抑鬱及焦慮、抽搐及震顫等其他類似帕金森病的症狀。

問：我年輕、健康。爲什麽還需要接種升級版加强劑呢？

答：COVID-19和它的變種正在流行中。即使您已經感染過並接種過疫苗，我們也推薦您接種升級版加强劑，因爲它可以幫助維持您對嚴重病症的抵抗力並降低住院及死亡風險。

年滿5歲者都有資格接種加强劑。多數情况下，在接種最後一劑疫苗兩個月後即具備資格。另外，加强劑可以與您曾經接種過的疫苗品牌不同，這樣也不會影響其保護效用。

問：我剛接種過流感疫苗 。接種加强劑還安全嗎？

答：安全！同時接種流感疫苗和升級版加强劑不僅方便且非常安全。

進一步瞭解如何保證安全並今天就預約接種您的下一劑疫苗或加强劑，請訪問：MyTurn.ca.gov，或撥打：833-422-4255。