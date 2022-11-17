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舊金山新中央地鐵周末特別服務19日起即將開通

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請參閱新Muni Metro服務地圖。使用SFMTA.com/TripPlanner來計劃您的出行。
請參閱新Muni Metro服務地圖。使用SFMTA.com/TripPlanner來計劃您的出行。

舊金山具有歷史意義的新地鐵即將開通，首次通過鐵路連接華埠和Bayview之間的社區。歡迎上網 SFMTA.com/CentralSubway，了解更多有關新地鐵的歷史、考古、藝術和建築。

從華埠到4th和Brannan的週末特別服務，將於2022年11月19日星期六開始。舊金山交通局SFMTA為新中央地鐵提供週末特別服務，方便乘客開始熟悉四個新地鐵站：1. 華埠白蘭站 (Chinatown-Rose Pak) 2.聯合廣場站 (Union Square/Market) 3. 會展中心站(Yerba Buena Moscone) 4. 四街與Brannan 站 (4th&Brannan)。這項特殊服務僅限周六、日，從早上8點到午夜12點，每12分鐘一班。

從華埠白蘭站到Sunnydale的新T線服務計劃，於2023年1月7日星期六開始，途經中央地鐵站。Muni和捷運BART乘客，可以在Powell站地下與中央地鐵聯合廣場站之間直接步行換乘。

新轉車站：

• 乘客應在Powell站（向南）或 4th & King（向北）從T線轉乘N線，以便從 Embarcadero 到Folsom、Brannan、AT&T Park（第2街和 King 街）。

• J、K、M和N線的乘客在Powell站下車，然後在新聯合廣場站轉乘T線。這兩個車站在地下相連，新標牌可以幫助乘客轉車。

• K線的乘客將轉到N線，繼續沿 Embarcadero 向南到達Folsom、Brannan、AT&T Park（第 2 街和 King 街）、Mission Bay、Chase Center 和 Caltrain（第 4 街和 King 街）。

• T線乘客將從聯合廣場站，前往Powell站換乘所有其他 Muni 地鐵東行和西行路線。

舊金山交通局大使將在週末服務期間出現在每個新車站，幫助解答Muni乘客的乘車問題。請尋找穿著橙色服裝的交通大使。對於需要額外資訊的人，大使將在線或親自提供乘車指南，幫助乘客學習如何規劃乘坐新央地鐵或轉車。

有關詳情，請瀏覽：SFMTA.com/ServiceChanges。除了現場交通大使和乘車指示牌，舊金山交通局希望提高大眾使用公共交通的技能，並獲得更多搭乘 Muni 的經驗，還將為個人或者長者及殘障人士團體提供免費出行培訓。瀏覽：SFMTA.com/TravelTraining了解更多信息。

週末服務地圖：中央地鐵將在華埠白蘭站和 四街與Brannan站間運行。請注意灣區...
週末服務地圖：中央地鐵將在華埠白蘭站和 四街與Brannan站間運行。請注意灣區捷運BART 沒有Van Ness站。

地鐵站 華埠 舊金山

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