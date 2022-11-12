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水餃之國喜獲美食貴冠

工商訊
水餃之國真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心
水餃之國真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心

2021年SFWeekly時尚雜誌歷經數月的評比活動剛剛落下帷幕。水餃之國，以最佳成績獲得“美食貴冠’編輯獎。這也將是再一次對水餃之國水餃“品蔬菜鮮，嘗水餃香”真實寫照的證實。多年來一直保持著傳統特色的新鮮和手工的“老店”特徵，以質量第一，客戶滿意第一為宗旨。每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上面質優良，經篩選而定，使得餃子皮薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到面，從面到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。

真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心，使得顧客吃到美心、舒心與安心。水餃之囯不但擁有白菜、韭菜、芹菜、四季豆、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青醬菜、西葫蘆、冬菇、籮卜絲，搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、盒子、餡餅，而且還有上海灌湯小籠包、生煎包、籮卜絲餡餅、蟹殼黃、豆沙酥餅，全部麵食點心100%手工擀皮，皮滑肉嫩，又有“QQ”水餃之稱。除此之外，水餃之國又新增拍黃瓜（農場鮮黃瓜）、花生拌黃瓜、香脆蓮藕、香菜拌乾絲、香菜拌腐竹、拌金針菇、醬肘花、涼拌耳絲、拌海帶絲、麻辣牛筋、祘拌雲耳，涼拌粉皮，北京烤羊肉串及水果雞翅等碟諜精製小菜。

爲了更好做到灣區大眾的“餃子人”，又新推出韭菜雞蛋及魚肉餡餃子。在母親節來臨之計，水餃之國將以更好的質量，更新的水餃，更多的成績，更上一層樓。水餃之國，祝愿灣區母親，身體健康，家庭幸福。

水餃之國地址：2048 Taraval Street, San Francisco, CA 94122, 電話：415-665-6617（水餃外賣店）1713 Taraval Street, San Francisco, CA 94116 電話：415-566-6143（水餃堂食店）網站服務：www.kingofchinesedumping.com。

餃子皮 灣區 蔬菜

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