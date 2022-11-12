全美功夫選拔賽孟家班弟子榮升國家武術代表隊員

全勝功夫新英格蘭比賽合影。

第十二屆新英格蘭 全美功夫選拔賽11月5日在康州（Connecticut）舉行。.比賽水平之高，人數之多為歷屆之冠，唯一代表加州 的全勝功夫學院在高手林立的強隊之列，脫穎而出，勇奪112枚獎牌，其中68枚金牌，28枚銀牌16枚銅牌，囊括冠亞季軍，男女個人全能及團體冠軍，技驚康州，為加州人爭光。

遠近聞名全勝功夫學院總教練，好萊塢功夫片武打設計指導孟全勝師傅率領孟家班弟子一行32人及家長共60人遠赴康州參賽，年紀最小4歲半華商男孩Piercr Zhang首次參賽，練功不到半年，一舉奪得小童組兩塊金牌，其姐7歲Alina Zhang也獲一銀一銅，Junqin Yao 兩金一銀，Charles Dong 金銀銅各一，William Li 6金，Ling Cacenas 6金，Anthony Kwan 6金，Jong Wang 3銅，John Zhai 5金，技驚全場，不负众望，2017才藝先生及才藝小姐Nike和Target廣告模特，入圍American Got Talent，連續8屆全美功夫大賽男女子個人全能冠軍華裔姐弟Stanley Meng 和Elina Meng 再奪男女個人全能冠軍寶座，一舉奪得6塊金牌，其它種裔也成績驕人，孟家班弟子一行32人全部入選，榮升美國國家功夫代表隊隊員，當中再挑選6男6女將參加明年4月中國四川峨嵋舉行國際武術錦標賽。

全勝學院以耐心、愛心教導學生「精武自強 尊師重道」孟師傅打造武藝高強且文武德兼備「孟家班」弟子。有喜慶就有全勝功夫，有新年聯歡、生日結婚、開張誌慶就有全勝龍獅，Sifu Mengs Kung Fu Team到處可見。

為更方便地讓學生家長們來上課練習全勝功夫的上課時間由自己掌握實行先免費試堂。特別班只收39.99元一年期可送一套精美練功服並送一個月免費課程此優惠延至到今年感恩節期間11月30日截止。

更有多元化學習內容1、兒童班2至5歲培養兒童模仿力、興趣、反應學習中國少林基本拳法2、青少年班6至25歲學習奧林匹克武術比賽項目3、成年班25歲以上學習實用性防身自衛、洪拳、蔡李佛、詠春、太極拳、劍、氣功等、全勝功夫表演舞獅班南北少林、十八般兵器、南北醒獅。孟師傅強調青少年習武更要培養自強、自信、自律成年人更能體現全勝功夫防身、健身 、瘦身之效果。特設親子課程，讓更多常忙於工作的家長們增加與孩子們親情及凝聚，

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