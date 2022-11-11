古銑賢大彩飛揚硅谷亞洲藝術中心隆重展出

「大彩飛揚日，古道煥新天」，從11月12日至11月27日，繼續在硅谷亞洲藝術中心展出。

古銑賢生於廣東梅州，那裡山清水秀，民風淳樸剛毅，是當代中國畫大師林風眠的故鄉。他幼承庭訓，喜歡筆墨文章，後師承當代山水大師傅狷夫、花鳥名家邵幼軒等名師，多年來在藝術上不斷精進，曾受邀至廣東美術館 、深圳雅昌藝術館、硅谷亞洲藝術中心等地展覽並出版多種畫冊，引起廣泛迴響。

此次展覽涵括60餘幅精彩力作，色彩濃烈，意象蒼茫，墨彩潑灑間，將傳統文人的胸中丘壑與西方繪畫的光影意趣巧妙融合，陶鑄出一幅幅大器磅礴的當代山水畫卷。其所表現物象，突破了山水傳統的圖示，卻滲透著濃厚中國文化情結，自在遊走於具象和抽象之間，給觀眾留下豐富的想象空間。如《春山出岫》彩墨淋漓，磅礴悠遠，畫角一株老松斜倚，似與山川相對，呈現出「雲無心以出岫，鳥倦飛而知還」的淡泊心境；抽象寫意的歲月系列，則以色為筆，以低飽和度色塊層層堆疊渲染，捕捉年華流水間的斑駁詩意痕跡等等。

一個畫家要靠藝術的力量來傳播他的理想，藉由彩筆來表達對國家，對時代的反應。古銑賢表示自己渴望、也刻意實踐彩墨，期許拉近東西方文化的認知與交融，建立更宏觀的視野，開拓更寬容的心靈世界，把搭建真、善、美的橋樑，作為一個藝術人的職責和理想。作為美國知名的僑領，古銑賢身兼美西和平統一促進會名譽會長、舊金山 中華藝術學會名譽理事長等重要職位，多年來為中華文化的推廣與交流不遺餘力，深受愛戴。其豐富的人生閱歷和中西文化素養，為其創作奠定了深厚的人文底蘊。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華提到：「古先生的畫，不僅將人生之況味，世事之感歎，一一形諸墨彩，其傳達之情志，非一般閱歷者所能知、所能比。」

疫情 三年，外事漸息，古銑賢以畫室為營，專注家中創作，暢遊案頭筆墨，揮灑紙上雲煙，實踐著自己對繪畫藝術的探索，常常畫到忘我的境地。他認為，繪畫是人類精神文明及精神財富的主要象征，透過藝術家的彩筆，傳達出蘊藏人類心靈深處的生命活力。古銑賢說道：「如果觀眾心靈的震動，能夠和畫家當初的心靈吻合的話，那是畫家最為快慰的。」