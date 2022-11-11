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感恩節獻禮首選美國藍夢蜂膠皇+海參靈芝皇

工商訊
感恩節豪華雙皇組合大優惠。
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蜂膠能提高人體巨噬細胞吞噬病毒、細菌的能力，使機體免疫系統處於動態平衡的最佳狀態，在殺菌消炎功能方面也是首選，而蜂膠、海參、靈芝都是公認的營養品，對於提高增強免疫力方面更有加分的功能。

美國藍夢藥業提醒，增強免疫力和健康的作息飲食，是多種預防的建議。個人的免疫系統強弱很大程度上決定了抵抗病毒能力的因素，而充分的營養提高免疫系統的天然手段。換句話說：人體補充必要的基礎性營養和調劑性營養，相當於給免疫系統這個「軍隊」補充進足夠的軍糧，免疫系統才能更好的對抗外敵。

蜂膠長久以來被稱為人類最「天然的免疫增強劑」。而海參富含多種氨基酸、礦質元素及刺參酸性粘多糖、海參皂甙、膠原蛋白等活性物質，可以從根本上提高人體免疫能力和抗病能力及人體素質，從而達到預防疾病的效果。

藍夢蜂膠皇，不同於市面上大部分酒精萃取的傳統蜂膠，使用高分子納米緩釋技術生產，5倍濃縮高濃度蜂膠，使用植物纖維膠囊，安全可靠，濃度最高，效果最佳。

靈芝在《神農本草經》中被列為上藥，「主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人」，具有解毒、提高人體免疫力等作用。

美國藍夢海參靈芝皇，獨特的靈芝和海參天然配方，支持人體免疫系統健康。是南美洲頂級海參和日本桑黃靈芝、舞茸靈芝、赤靈芝提取物和全破壁靈芝孢子粉四種高濃度有機赤靈芝精選組合。

全部原料經低溫真空排毒處理，100%按照美國GMP/NSF 標準生產，植物纖維膠囊，原材料純天然，不僅節省自己購買海參或靈芝燉煮的繁複過程，而且因為科學工藝使得海參及靈芝的天然功效發揮極致，服用方便，不受時間限制。

美國藍夢藥業呼籲大家「防禦病毒、提高免疫力、刻不容緩」，感恩節期間故特別舉辦凡看到此新聞訂購「藍夢蜂膠皇6瓶+海參靈芝皇4瓶」豪華組合只要$388大優惠。

訂購熱線：718-886-8588或到三藩市：天天集團，恆豐泰，依力臣參茸，亞洲參茸。屋崙：國泰參茸，美參參茸。沙加緬度：永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭：永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行等特約經銷商訂購。免費諮詢熱線：1-877-808-8588。微信號：lanmengfengjiao。網上訂購：www.lmpusainc.com 使用折扣代碼 “sale005”再減10%。

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