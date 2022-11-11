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庫市上海1號天天供應正宗上海早點

工商訊
寒泠的冬天，來一頓豐富營養知名「上海1號」早餐，讓您一整天圓氣滿滿！
寒泠的冬天，來一頓豐富營養知名「上海1號」早餐，讓您一整天圓氣滿滿！

南灣地區的民眾有口福了，庫市知名餐廳「上海1號」，循眾要求已於11月1日起天天供應正宗上海早點，您想吃的早餐種類，此地應有盡有：有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、油豆腐細粉、煎餅、韮菜盒子、油豆腐細粉、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等。

寒泠的冬天，來一頓豐富又營養的早餐，讓您一整天圓氣滿滿！「上海1號」是知名的上海本幫菜餐廳，招牌菜不勝枚舉，經典本幫菜，弄堂小吃，各式麵點，餐後甜品，保証原汁原味道地好吃，歡迎品嘗。

所謂「本幫菜」主要是以紅燒、蒸、煨、炸、糟、生煸而成的美味佳餚。上海人口中的本幫菜指的是上海本地風味的菜肴，特色是「濃油赤醬」。「上海1號」的招牌本幫菜，如～糖醋排骨：老少咸宜，吃起来外酥裏嫩，酸酸甜甜，上面搭配白芝麻，香味更是突顕。響油鱔魚絲，滑嫩的膳魚，在上桌時澆上沸油，隨著吱吱的油爆聲，香味瞬間爆發，讓人食指大動。

油面筋塞肉：這一道口味十分特別，嵌入肉餡的油面筋，經過繪煮，面筋滑飪配上軟嫰多汁的肉餡，完美組合，讓人一口一口停不下來。燻魚：一道不能不點的冷菜，口感香香脆脆，外焦裏嫩，咸香可口，搭飯配麵兩相宜。水晶蝦仁：清爽彈牙，將蝦子鮮嫩發揮至淋漓盡致，是一道在上海1號用餐不得不點招牌美食

除了上述經典本幫菜外，上海1號的紅燒鱈魚肚當，松鼠桂魚，本幫紅燒肉蛋，清燉/紅燒獅子頭，江南第一蹄，酸菜墨魚片，蟹粉豆腐等，也都值得您細細品味。

特色麵食，對於喜歡麵點的人而言，上海1號的麵點絕對會譲您大呼過癮。鮮肉小籠包、蟹粉小籠包、蝦肉鍋貼、生煎包、上海粗炒麵、雪菜肉絲炒年糕、上海鹹肉菜飯、蔥油拌麵、砂鍋薺菜大餛飩等..正宗道地，值得推薦。

至於飯後甜品，上海1號的點心更是知名，豆沙粽子、酒醸小湯圓、桂花糯米蓮藕、紫米八寶飯、紅糖糍粑、紅糖冰粉、冰糖紅棗蒸雪梨，在吃完正餐後，隨個人喜好點上一至二道，將您用餐的情绪完美的畫上句號。

上海1號位於：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino 七日營業：早餐：上午7:30 至下午2:30 分；晚餐：下午4:30至晚間9時；周六/日：全天營業。消費滿300元以上，卡拉OK無限歡唱。洽詢預約電話：408-255-1288。

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