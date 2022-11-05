升級版加強劑資格範圍擴大至滿5歲人群

今日，加州 衛生與公共服務局秘書Mark Ghaly博士、加州公共衛生部部長與州公共衛生官員Tomás J. Aragón博士就關於升級版COVID-19加強劑在美國的緊急使用授權而發表聯合聲明。

莫德納 （Moderna）二價加強劑的資格範圍現已擴大至滿6歲人群，而輝瑞-生物工程（Pfizer-BioNTech）二價加強劑的資格範圍現已擴大至滿5歲人群。此項聲明緊隨疾病控制與預防中心（CDC）的推薦而發佈，並受到西部州科學安全審查工作組的支持。

「我們非常高興的宣佈：升級版加強劑現在可供最小5歲的孩子接種了。這些加強劑是安全的，其配方不僅可更有效的預防原始病毒株，而且也能預防繼續感染包括我們最年幼孩子在內的很多人的亞變種。

就像其他COVID-19疫苗 和加強劑一樣，升級版的加強劑旨在為人們預防COVID-19所造成的最嚴重的後果，其中包括住院與死亡。秋冬季即將來臨，而那時呼吸系統病毒的傳播將達到頂峰。隨著升級版加強劑被批准為最小5歲者接種，我們距離確保為全家人提供保護的目標又更近了一步。」

在接種過任何COVID疫苗或加強劑2個月後，每位滿5歲且接種過初始系列疫苗者都有資格接種升級版加強劑。

為了貫徹執行SMARTER計畫，加州政府已準備好開始為所有符合條件的加州人提供這個最強有力的、最具保護作用的加強劑。我們鼓勵所有加州人都與自己的醫生聯繫、訪問MyTurn.ca.gov或撥打833-422-4255來查找您附近的疫苗或加強劑。